В Верховной Раде Украины призвали отменить обязательные рукопожатия с россиянами

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В Верховной Раде Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах Фото:

В комитете по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские, российские и белорусские спортсмены. Ранее украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку своей оппонентке из России Анне Смирновой.

«Важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — сказано в заявлении комитета. Его опубликовали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.

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В комитете по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские, российские и белорусские спортсмены. Ранее украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку своей оппонентке из России Анне Смирновой. «Важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — сказано в заявлении комитета. Его опубликовали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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