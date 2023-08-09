В Верховной Раде Украины призвали отменить обязательные рукопожатия с россиянами

09 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва» В комитете по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские, российские и белорусские спортсмены. Ранее украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку своей оппонентке из России Анне Смирновой. «Важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — сказано в заявлении комитета. Его опубликовали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.

В комитете по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские, российские и белорусские спортсмены. Ранее украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку своей оппонентке из России Анне Смирновой. «Важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — сказано в заявлении комитета. Его опубликовали в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.