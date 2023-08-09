На популярном рынке в Москве выявили случаи кори

Прививки получили 680 работников рынка
На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори у сотрудников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» была организована вакцинация против кори работников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там отметили, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка.
Ранее сообщалось, что в республике Татарстан 83 человека заразились корью, из них 39 — дети, рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.