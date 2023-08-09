На популярном рынке в Москве выявили случаи кори

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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
Прививки получили 680 работников рынка Фото:

На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори у сотрудников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» была организована вакцинация против кори работников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там отметили, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка.

Ранее сообщалось, что в республике Татарстан 83 человека заразились корью, из них 39 — дети, рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори у сотрудников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» была организована вакцинация против кори работников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там отметили, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка. Ранее сообщалось, что в республике Татарстан 83 человека заразились корью, из них 39 — дети, рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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