На популярном рынке в Москве выявили случаи кори 09 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 + Прививки получили 680 работников рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори у сотрудников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» была организована вакцинация против кори работников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там отметили, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка. Ранее сообщалось, что в республике Татарстан 83 человека заразились корью, из них 39 — дети, рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори у сотрудников. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» была организована вакцинация против кори работников рынка», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там отметили, что в рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка. Ранее сообщалось, что в республике Татарстан 83 человека заразились корью, из них 39 — дети, рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям