Коллег опекуна погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга проверяет ПДН

Управлением социальной политики №25 проводится внеплановая проверка семьи Лагуновых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В отношении учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге, которых обвинили в избиении приемного сына, проводится проверка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). Речь идет о семье Лагуновых, которые, между прочим, работали в образовательном учреждении с опекуном погибшего Далера Бобиева Вероникой Наумовой.

«По информации регионального министерства социальной политики, управлением социальной политики №25 проводится внеплановая проверка семьи Лагуновых, условий жизни опекаемых детей, соблюдения приемными родителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения приемными родителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Также управлением социальной политики №25 направлен запрос в правоохранительные органы в целях проведения проверки в рамках их компетенции», — сообщили в ДИПе.

Ранее URA.RU писало о том, что учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного сына. Несовершеннолетнему были нанесены удары, вероятно, проводом или кабелем по спине, после чего остались характерные следы. Кроме всего, данное образовательное учреждение, которое посещал погибший шестилетний Далер Бобиев и где работала его опекун Вероника Наумова, предоставляло услуги, не имея лицензии.

Громкая история с поисками шестилетнего приемного екатеринбургского мальчика Далера Бобиева случилась в конце июня 2023 года. Опекун ребенка Вероника Наумова 26 июня заявила о пропаже ребенка. Сотни человек искали Далера три дня. Утром 29 июня тело ребенка было обнаружено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Позже выяснилось, что тело Далера пролежало в гараже несколько месяцев. Опекуна заключили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о громком деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.