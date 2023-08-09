09 августа 2023

Депутат ГД Амитов осудил призыв Киева отменить рукопожатия с россиянами

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские чиновники призвали отказаться от обязательные рукопожатий на турнирах Фото:

Призыв Киева отменить рукопожатия между украинскими и российскими спортсменами на турнирах провоцирует озлобленность и эскалацию конфликтов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре Амир Хамитов.

«Они (власти Украины — примечание URA.RU) продолжают курс на разделение по национальному признаку. Это увеличивает озлобленность и эскалацию любых конфликтов», — сообщил Хамитов РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало о предложении украинского комитета по вопросам спорта отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают спортсмены России и Украины. Данную инициативу спортивные чиновники хотят донести до международных спортивных федераций.

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Призыв Киева отменить рукопожатия между украинскими и российскими спортсменами на турнирах провоцирует озлобленность и эскалацию конфликтов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре Амир Хамитов. «Они (власти Украины — примечание URA.RU) продолжают курс на разделение по национальному признаку. Это увеличивает озлобленность и эскалацию любых конфликтов», — сообщил Хамитов РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о предложении украинского комитета по вопросам спорта отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают спортсмены России и Украины. Данную инициативу спортивные чиновники хотят донести до международных спортивных федераций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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