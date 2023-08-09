09 августа 2023

Через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт

Синоптик Пулин: 10 августа в Свердловскую область придет холодный атмосферный фронт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велосипед, скейт, ролики, самокат. Екатеринбург, река исеть, лето, прогулка с собакой, мост челюскинцев, солнечная погода
В Свердловской области температура будет равна климатической норме Фото:

Через Свердловскую область сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой умеренно-холодный воздух. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В Свердловской области несколько похолодает, за исключением юго-западных районов, куда фронт не успеет дойти при своем движении с северо-востока. В восточной половине области на фронте пройдут небольшие осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ближайшие дни среднесуточная температура в регионе будет равняться климатической норме (+16, +17 градусов). Днем, 10 августа, в Свердловской области ожидается от +19 до +24. В Екатеринбурге — переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Через Свердловскую область сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой умеренно-холодный воздух. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В Свердловской области несколько похолодает, за исключением юго-западных районов, куда фронт не успеет дойти при своем движении с северо-востока. В восточной половине области на фронте пройдут небольшие осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В ближайшие дни среднесуточная температура в регионе будет равняться климатической норме (+16, +17 градусов). Днем, 10 августа, в Свердловской области ожидается от +19 до +24. В Екатеринбурге — переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...