Через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт

Через Свердловскую область сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой умеренно-холодный воздух. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В Свердловской области несколько похолодает, за исключением юго-западных районов, куда фронт не успеет дойти при своем движении с северо-востока. В восточной половине области на фронте пройдут небольшие осадки», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В ближайшие дни среднесуточная температура в регионе будет равняться климатической норме (+16, +17 градусов). Днем, 10 августа, в Свердловской области ожидается от +19 до +24. В Екатеринбурге — переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до 23 градусов тепла.
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