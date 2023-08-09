Боевые снаряды оказались не опасны для окружающих и сильно повреждены коррозией
На парковке на улице Тухачевского, 16 в Челябинске 10 августа обнаружили два боевых снаряда. О том, что находка не представляет опасности, URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.
«Специалисты выезжали на адрес обследовать находку. Опасности для граждан нет», — уточнили URA.RU в Росгвардии.
Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снаряды обнаружили во время ремонта Троицкого тракта. Боеприпасы оказались сильно повреждены коррозией и не имели заряда. Их забрали на утилизацию.
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