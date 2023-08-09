На парковке в Челябинске нашли боевые снаряды. Фото

10 августа 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Боевые снаряды оказались не опасны для окружающих и сильно повреждены коррозией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На парковке на улице Тухачевского, 16 в Челябинске 10 августа обнаружили два боевых снаряда. О том, что находка не представляет опасности, URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «Специалисты выезжали на адрес обследовать находку. Опасности для граждан нет», — уточнили URA.RU в Росгвардии. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снаряды обнаружили во время ремонта Троицкого тракта. Боеприпасы оказались сильно повреждены коррозией и не имели заряда. Их забрали на утилизацию. фото: паблик «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте»

На парковке на улице Тухачевского, 16 в Челябинске 10 августа обнаружили два боевых снаряда. О том, что находка не представляет опасности, URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «Специалисты выезжали на адрес обследовать находку. Опасности для граждан нет», — уточнили URA.RU в Росгвардии. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снаряды обнаружили во время ремонта Троицкого тракта. Боеприпасы оказались сильно повреждены коррозией и не имели заряда. Их забрали на утилизацию.