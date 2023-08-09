09 августа 2023

На парковке в Челябинске нашли боевые снаряды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, снаряды, мины
Боевые снаряды оказались не опасны для окружающих и сильно повреждены коррозией Фото:

На парковке на улице Тухачевского, 16 в Челябинске 10 августа обнаружили два боевых снаряда. О том, что находка не представляет опасности, URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

«Специалисты выезжали на адрес обследовать находку. Опасности для граждан нет», — уточнили URA.RU в Росгвардии.

Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снаряды обнаружили во время ремонта Троицкого тракта. Боеприпасы оказались сильно повреждены коррозией и не имели заряда. Их забрали на утилизацию.

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На парковке на улице Тухачевского, 16 в Челябинске 10 августа обнаружили два боевых снаряда. О том, что находка не представляет опасности, URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «Специалисты выезжали на адрес обследовать находку. Опасности для граждан нет», — уточнили URA.RU в Росгвардии. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что снаряды обнаружили во время ремонта Троицкого тракта. Боеприпасы оказались сильно повреждены коррозией и не имели заряда. Их забрали на утилизацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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