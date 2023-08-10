Пенсионерка разбросала цветы у мэрии Миасса в знак протеста против властей. Видео

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Общественнице не понравились клумбы возле администрации Миасса (фото из архива) Фото:

Общественница из Миасса (Челябинская область) Валентина Комкова вырвала растения с газонов возле администрации города и разбросала их по асфальту. Так она выразила протест против работы властей по благоустройству клумб.

«Вот в таком состоянии цветы. Пришлось вырвать и выкинуть, чтобы все шли и смотрели, какое говно у нас здесь в администрации», — говорит Комкова на видео, которое размещено в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Поступок общественницы горожане расценили как хулиганство. В комментариях к видео они написали, что проблему благоустройства таким образом не решить.

Валентина Комкова известна благодаря акциям протеста и флешмобам. В феврале 2022 года суд оштрафовал ее за участие в несанкционированном митинге против введения QR-кодов и нападении на охранника заксобрания Челябинской области. В 2019 году Комкова в компании пенсионерок с тазиками пыталась перекрыть дорогу в знак протеста против закрытия городской бани.

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Общественница из Миасса (Челябинская область) Валентина Комкова вырвала растения с газонов возле администрации города и разбросала их по асфальту. Так она выразила протест против работы властей по благоустройству клумб. «Вот в таком состоянии цветы. Пришлось вырвать и выкинуть, чтобы все шли и смотрели, какое говно у нас здесь в администрации», — говорит Комкова на видео, которое размещено в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Поступок общественницы горожане расценили как хулиганство. В комментариях к видео они написали, что проблему благоустройства таким образом не решить. Валентина Комкова известна благодаря акциям протеста и флешмобам. В феврале 2022 года суд оштрафовал ее за участие в несанкционированном митинге против введения QR-кодов и нападении на охранника заксобрания Челябинской области. В 2019 году Комкова в компании пенсионерок с тазиками пыталась перекрыть дорогу в знак протеста против закрытия городской бани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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