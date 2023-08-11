В Челябинске упали цены на аренду коттеджей

11 августа 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

С 23 июня по 27 июля цены на длительную аренду коттеджей в Челябинске снизились в 5 раз Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске за период c 23 июня 2023 года по 27 июля цены на аренду коттеджей на длительный срок снизились со 195 тысяч до 36 тысяч рублей за объект. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости. «Меньше чем за месяц с 23 июня 2023 года по 27 июля цены на длительную аренду коттеджей в Челябинске снизились со 195 тысяч рублей до 36 тысяч рублей за объект», — сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Restate. Специалисты отметили, на данный момент арендовать коттедж на месяц в Челябинске можно в 5 раз дешевле, чем месяцем ранее. Разброс цен на аренду домов в городе составляет от 25 тысяч рублей до 65 тысяч рублей за объект в месяц. С 15 июня по 29 июня по причине сезонности аренда коттеджей в Челябинске подорожала сразу в несколько раз. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляла уже 195 тысяч рублей.

В Челябинске за период c 23 июня 2023 года по 27 июля цены на аренду коттеджей на длительный срок снизились со 195 тысяч до 36 тысяч рублей за объект. Это следует из информации, опубликованной на сайте о недвижимости. «Меньше чем за месяц с 23 июня 2023 года по 27 июля цены на длительную аренду коттеджей в Челябинске снизились со 195 тысяч рублей до 36 тысяч рублей за объект», — сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Restate. Специалисты отметили, на данный момент арендовать коттедж на месяц в Челябинске можно в 5 раз дешевле, чем месяцем ранее. Разброс цен на аренду домов в городе составляет от 25 тысяч рублей до 65 тысяч рублей за объект в месяц. С 15 июня по 29 июня по причине сезонности аренда коттеджей в Челябинске подорожала сразу в несколько раз. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляла уже 195 тысяч рублей.