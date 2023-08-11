Боец находится в зоне боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Боец из ХМАО Антон Кремлев записал видеообращение к землякам из зоны проведения СВО с просьбой о помочи дочери, которой не выплачивают зарплату в сургутском ресторане «Чача». Об этом URA.RU сообщили знакомые семьи и предоставили видео.

Кремлев рассказал, что его 18-летняя дочь два месяца пытается выпросить заработанные деньги. О своих трудностях девушка пожаловалась отцу, но он не может покинуть службу. «Находясь здесь на защите интересов своей Родины — Российской Федерации, к сожалению, вынужден признать, что не могу защитить интересы своей семьи. Поэтому я вынужден обратиться к вам — общественности, волонтерским организациям, к ветеранам боевых действий с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации», — сообщил боец в видеообращении.

Подтвердила слова и дочь мобилизованного. «Зарплату не выдают не только мне. Почти весь коллектив страдает. Некоторые ждут деньги около полугода. Хозяйка говорит, не ее проблема, что выручки нет. Сидите и ждите», — сообщила Елизавета Кремлева.

Журналист агентства обратился за разъяснениями к работодательнице Людмиле Лимаренко. Она смогла ответить только про Кремлеву и попросила не беспокоить. «Зарплату Елизавете выплачивают. Вопрос решен», — сообщила женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась выделения выплат мобилизованному югорчанину. К омбудсмену обратилась мать военнослужащего.