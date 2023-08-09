Омбудсмен ХМАО добилась выделения выплат мобилизованному

Стребкова направила обращение в военную прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова добилась выделения выплат мобилизованному югорчанину. Информация была опубликована на официальном сайте омбудсмена.

«Поступило обращение от матери военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации призывной комиссией города Нижневартовска, по вопросам ненадлежащего обеспечения ее сына денежным довольствием. Данные доводы подтвердил сам военнослужащий о получении денежного довольствия не в полном объеме. Уполномоченным по правам человека в Югре направлено обращение в военную прокуратуру Чебаркульского гарнизона, осуществляющей надзор за войсковой частью, к которой приписан мобилизованный, с рекомендациями о проведении проверки», — указано в сообщении.

При проведении проверки военная прокуратура установила нарушения прав мобилизованного. В адрес командира воинской части было направлено представление об устранении нарушений. «Обращение заявителя останется на контроле до полного разрешения вопроса в законных интересах военнослужащего», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что омбудсмен ХМАО защищает солдата, которому не заплатили за участие в боях и ранение. Стребкова обратилась в прокуратуру по поводу выплат бойцу СВО за участие в активных боевых действиях.