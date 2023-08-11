Вашингтон разорвал договор по поставкам стали из РФ в США 12 августа 2023 в 00:38 Размер текста - 17 + Поставки российской стали в США фактически не осуществляются с 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон разорвал соглашение о поставках стали из России в США. Об этом сообщается на сайте американского правительства. «Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации», — передает содержание документа ТАСС. Соглашение действовало с 2003 года. Для России принятое решение не несет существенных последствий из-за небольших объемов отгрузок стали в США. На американском рынке с 2012 по 2022 год доля такой продукции составляла в среднем 0,4%, а с 2018 года отгрузки в США практически не осуществлялись. С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Ограничения введены против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». Вашингтон разорвал соглашение о поставках стали из России в США. Об этом сообщается на сайте американского правительства. «Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации», — передает содержание документа ТАСС. Соглашение действовало с 2003 года. Для России принятое решение не несет существенных последствий из-за небольших объемов отгрузок стали в США. На американском рынке с 2012 по 2022 год доля такой продукции составляла в среднем 0,4%, а с 2018 года отгрузки в США практически не осуществлялись. С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Ограничения введены против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям