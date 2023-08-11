11 августа 2023

Вашингтон разорвал договор по поставкам стали из РФ в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, мотовилиха, цех розлива жидкой стали, промышленность россии
Поставки российской стали в США фактически не осуществляются с 2018 года Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Вашингтон разорвал соглашение о поставках стали из России в США. Об этом сообщается на сайте американского правительства.

«Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации», — передает содержание документа ТАСС. Соглашение действовало с 2003 года.

Для России принятое решение не несет существенных последствий из-за небольших объемов отгрузок стали в США. На американском рынке с 2012 по 2022 год доля такой продукции составляла в среднем 0,4%, а с 2018 года отгрузки в США практически не осуществлялись.

С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Ограничения введены против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон разорвал соглашение о поставках стали из России в США. Об этом сообщается на сайте американского правительства. «Министерство торговли США прекращает действие соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении <…> плиты из углеродистой стали из Российской Федерации», — передает содержание документа ТАСС. Соглашение действовало с 2003 года. Для России принятое решение не несет существенных последствий из-за небольших объемов отгрузок стали в США. На американском рынке с 2012 по 2022 год доля такой продукции составляла в среднем 0,4%, а с 2018 года отгрузки в США практически не осуществлялись. С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России. Ограничения введены против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...