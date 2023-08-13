13 августа 2023
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В Перми за 24 млн рублей продается дом с автосервисом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом продается за 23,8 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

В Мотовилихинском районе Перми за 23,8 миллиона рублей продается двухэтажный дом с автосервисом, продуктовым магазином и детейлинг-студией. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Имущественный комплекс состоит из двухэтажного дома, автосервиса, детейлинг-студии и продуктового магазина. Стоимость — 23,8 миллиона рублей. В доме есть четыре спальни, две кухни, туалет, кладовые и котельная. Также имеется камин», — говорится в объявлении.

Автосервис вмещает в себя четыре автомобиля. В детейлинг-студии есть два бокса, аппарат высокого давления, полировочные машинки и другое оборудование. Продуктовый магазин занимают печи для выпечки, торговый зал, склад и торговая техника.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском муниципальном округе продают автомобильную мойку с оборудованной в ней квартирой. Бизнес с жилым помещением можно купить за 20 миллионов рублей.

В доме расположены автосервис, магазин и детейлинг-студия
В доме расположены автосервис, магазин и детейлинг-студия
В магазине есть склад, печи и торговый зал
В магазине есть склад, печи и торговый зал

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В Мотовилихинском районе Перми за 23,8 миллиона рублей продается двухэтажный дом с автосервисом, продуктовым магазином и детейлинг-студией. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Имущественный комплекс состоит из двухэтажного дома, автосервиса, детейлинг-студии и продуктового магазина. Стоимость — 23,8 миллиона рублей. В доме есть четыре спальни, две кухни, туалет, кладовые и котельная. Также имеется камин», — говорится в объявлении. Автосервис вмещает в себя четыре автомобиля. В детейлинг-студии есть два бокса, аппарат высокого давления, полировочные машинки и другое оборудование. Продуктовый магазин занимают печи для выпечки, торговый зал, склад и торговая техника. Ранее URA.RU писало, что в Пермском муниципальном округе продают автомобильную мойку с оборудованной в ней квартирой. Бизнес с жилым помещением можно купить за 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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