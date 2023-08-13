В Мотовилихинском районе Перми за 23,8 миллиона рублей продается двухэтажный дом с автосервисом, продуктовым магазином и детейлинг-студией. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость».
«Имущественный комплекс состоит из двухэтажного дома, автосервиса, детейлинг-студии и продуктового магазина. Стоимость — 23,8 миллиона рублей. В доме есть четыре спальни, две кухни, туалет, кладовые и котельная. Также имеется камин», — говорится в объявлении.
Автосервис вмещает в себя четыре автомобиля. В детейлинг-студии есть два бокса, аппарат высокого давления, полировочные машинки и другое оборудование. Продуктовый магазин занимают печи для выпечки, торговый зал, склад и торговая техника.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском муниципальном округе продают автомобильную мойку с оборудованной в ней квартирой. Бизнес с жилым помещением можно купить за 20 миллионов рублей.
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