В Перми за 24 млн рублей продается дом с автосервисом. Фото

14 августа 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Дом продается за 23,8 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми за 23,8 миллиона рублей продается двухэтажный дом с автосервисом, продуктовым магазином и детейлинг-студией. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Имущественный комплекс состоит из двухэтажного дома, автосервиса, детейлинг-студии и продуктового магазина. Стоимость — 23,8 миллиона рублей. В доме есть четыре спальни, две кухни, туалет, кладовые и котельная. Также имеется камин», — говорится в объявлении. Автосервис вмещает в себя четыре автомобиля. В детейлинг-студии есть два бокса, аппарат высокого давления, полировочные машинки и другое оборудование. Продуктовый магазин занимают печи для выпечки, торговый зал, склад и торговая техника. Ранее URA.RU писало, что в Пермском муниципальном округе продают автомобильную мойку с оборудованной в ней квартирой. Бизнес с жилым помещением можно купить за 20 миллионов рублей. В доме расположены автосервис, магазин и детейлинг-студия Сайт Avito В магазине есть склад, печи и торговый зал Сайт Avito

В Мотовилихинском районе Перми за 23,8 миллиона рублей продается двухэтажный дом с автосервисом, продуктовым магазином и детейлинг-студией. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Имущественный комплекс состоит из двухэтажного дома, автосервиса, детейлинг-студии и продуктового магазина. Стоимость — 23,8 миллиона рублей. В доме есть четыре спальни, две кухни, туалет, кладовые и котельная. Также имеется камин», — говорится в объявлении. Автосервис вмещает в себя четыре автомобиля. В детейлинг-студии есть два бокса, аппарат высокого давления, полировочные машинки и другое оборудование. Продуктовый магазин занимают печи для выпечки, торговый зал, склад и торговая техника. Ранее URA.RU писало, что в Пермском муниципальном округе продают автомобильную мойку с оборудованной в ней квартирой. Бизнес с жилым помещением можно купить за 20 миллионов рублей.