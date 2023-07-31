В Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Фото

01 августа 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Стоимость действующего бизнеса составляет 20 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей. «Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей. В квартире есть кухня, спальня и просторная гостиная Фото: сайт «Авито» Для руководства бизнесом в здании выделено офисное помещение Фото: сайт «Авито» Автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком Фото: сайт «Авито»

В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей. «Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.