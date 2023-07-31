31 июля 2023

В Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбург, автомойка, мойка машин, самообслуживание
Стоимость действующего бизнеса составляет 20 млн рублей Фото:

В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей.

«Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.

В квартире есть кухня, спальня и просторная гостиная
В квартире есть кухня, спальня и просторная гостиная
Фото:
Для руководства бизнесом в здании выделено офисное помещение
Для руководства бизнесом в здании выделено офисное помещение
Фото:
Автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком
Автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей. «Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...