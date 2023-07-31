В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей.
«Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.
В квартире есть кухня, спальня и просторная гостиная
Фото: сайт «Авито»
Для руководства бизнесом в здании выделено офисное помещение
Фото: сайт «Авито»
Автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком
В селе Култаево Пермского муниципального округа выставлена на продажу автомобильная мойка с оборудованной в ней квартирой площадью в 100 квадратных метров. Готовый бизнес и жилое помещение предлагают купить за 20 млн рублей. «Продается здание под бизнес с возможностью комфортного проживания. На первом этаже три бокса. Слева — автосервис со смотровой ямой для грузовых автомобилей и автобусов. Справа — действующая автомойка с нанятым персоналом. На втором этаже помещение на 100 квадратных метров с отдельным входом с торца здания, отличным ремонтом „под ключ“, изолированной спальней, гостиной, кухней и санузлом», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В здании также оборудованы неотапливаемый склад и офис для руководства бизнесом. Продавец добавляет, что автомойка находится в проходном месте с высоким клиентским потоком; на ней обустроены парковочные места. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.