Прокуратура заставила больницу в ХМАО рассчитаться с долгами

В ХМАО прокуратура обязала главного врача «Кондинской районной больницы» выплатить подрядчику 8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«В январе 2023 года медицинским учреждением с предпринимателем заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования на сумму 8 млн рублей. Предприниматель свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако бюджетным учреждением расчет за поставленное оборудование произведен не был», — сообщили в ведомстве.
В адрес главного врача больницы прокурором района направлено письмо с требованием устранить нарушение. «В адрес главного врача районной больницы внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых мер прокурорского реагирования на сегодняшний день задолженность по государственному контракту погашена в полном объеме», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура наказала больницу, которая отказалась платить медикам. Сотрудники надзорного ведомства заставили Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить 24-м сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты.
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