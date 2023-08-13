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Прокуратура заставила больницу в ХМАО рассчитаться с долгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница
Больница не рассчитывалась за медицинское оборудование Фото:

В ХМАО прокуратура обязала главного врача «Кондинской районной больницы» выплатить подрядчику 8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«В январе 2023 года медицинским учреждением с предпринимателем заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования на сумму 8 млн рублей. Предприниматель свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако бюджетным учреждением расчет за поставленное оборудование произведен не был», — сообщили в ведомстве.

В адрес главного врача больницы прокурором района направлено письмо с требованием устранить нарушение. «В адрес главного врача районной больницы внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых мер прокурорского реагирования на сегодняшний день задолженность по государственному контракту погашена в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура наказала больницу, которая отказалась платить медикам. Сотрудники надзорного ведомства заставили Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить 24-м сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты.

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В ХМАО прокуратура обязала главного врача «Кондинской районной больницы» выплатить подрядчику 8 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «В январе 2023 года медицинским учреждением с предпринимателем заключен государственный контракт на поставку медицинского оборудования на сумму 8 млн рублей. Предприниматель свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако бюджетным учреждением расчет за поставленное оборудование произведен не был», — сообщили в ведомстве. В адрес главного врача больницы прокурором района направлено письмо с требованием устранить нарушение. «В адрес главного врача районной больницы внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате принятых мер прокурорского реагирования на сегодняшний день задолженность по государственному контракту погашена в полном объеме», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура наказала больницу, которая отказалась платить медикам. Сотрудники надзорного ведомства заставили Игримскую районную больницу (Березовский район) заплатить 24-м сотрудникам учреждения положенные им дополнительные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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