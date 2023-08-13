СКР начал проверку ресторана в ХМАО, на который пожаловался боец СВО

14 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Руководитель ресторана опровергает слова мобилизованного Фото: Размик Закарян © URA.RU Руководитель следственного управления СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин поручил сотрудникам проверить ресторан «Чача» в Сургуте, на который землякам жаловался мобилизованный. Мужчина сообщил, что его дочери владелица заведения не выплачивает зарплату. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что проверка начата после публикации видеообращения бойца СВО на портале агентства. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что руководитель одного из предприятий общественного питания города Сургута свыше двух месяцев не выплачивал сотруднице заработную плату. По поручению руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО по данному сообщению организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО Антон Кремлев просит земляков помочь дочери забрать долг у работодателя. По словам бойца, девушка два месяца не может получить зарплату в ресторане «Чача».

Руководитель следственного управления СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин поручил сотрудникам проверить ресторан «Чача» в Сургуте, на который землякам жаловался мобилизованный. Мужчина сообщил, что его дочери владелица заведения не выплачивает зарплату. В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что проверка начата после публикации видеообращения бойца СВО на портале агентства. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что руководитель одного из предприятий общественного питания города Сургута свыше двух месяцев не выплачивал сотруднице заработную плату. По поручению руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО по данному сообщению организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный из ХМАО Антон Кремлев просит земляков помочь дочери забрать долг у работодателя. По словам бойца, девушка два месяца не может получить зарплату в ресторане «Чача».