Digital-фотозона с перевернутым зданием появилась возле музея изобразительных искусств (Воеводина, 5). Скачав на телефон приложение ARGIN и наведя его на фотозону, можно увидеть всплывающие картинки дополненной реальности и почувствовать себя творцом. Этот арт-объект стал одним из подарков к юбилею Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали авторы проекта.
«Этой инсталляцией мы подчеркиваем талантливость наших горожан. Школа дизайна создала креативную фотозону, и каждый житель сможет проявить свое воображение и самовыразиться на ней», — говорит сооснователь школы практического дизайна iDesign Елена Гринберг.
Любой желающий сможет почувствовать себя героем фильма «Человек-паук». Посетить площадку можно до начала сентября.
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