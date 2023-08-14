Авторы перевернутого дома объяснили, зачем установили объект в центре Екатеринбурга. Фото

В центре Екатеринбурга установили digital-фотозону для самовыражения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевернутый дом можно посетить до начала сентября
Перевернутый дом можно посетить до начала сентября Фото:

Digital-фотозона с перевернутым зданием появилась возле музея изобразительных искусств (Воеводина, 5). Скачав на телефон приложение ARGIN и наведя его на фотозону, можно увидеть всплывающие картинки дополненной реальности и почувствовать себя творцом. Этот арт-объект стал одним из подарков к юбилею Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали авторы проекта.

«Этой инсталляцией мы подчеркиваем талантливость наших горожан. Школа дизайна создала креативную фотозону, и каждый житель сможет проявить свое воображение и самовыразиться на ней», — говорит сооснователь школы практического дизайна iDesign Елена Гринберг.

Любой желающий сможет почувствовать себя героем фильма «Человек-паук». Посетить площадку можно до начала сентября.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Digital-фотозона с перевернутым зданием появилась возле музея изобразительных искусств (Воеводина, 5). Скачав на телефон приложение ARGIN и наведя его на фотозону, можно увидеть всплывающие картинки дополненной реальности и почувствовать себя творцом. Этот арт-объект стал одним из подарков к юбилею Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали авторы проекта. «Этой инсталляцией мы подчеркиваем талантливость наших горожан. Школа дизайна создала креативную фотозону, и каждый житель сможет проявить свое воображение и самовыразиться на ней», — говорит сооснователь школы практического дизайна iDesign Елена Гринберг. Любой желающий сможет почувствовать себя героем фильма «Человек-паук». Посетить площадку можно до начала сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...