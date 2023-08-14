Челябинских перевозчиков наказали за жару и отсутствие терминалов в транспорте

Перевозчиков челябинской агломерации, работающих на маршрутах регулируемого тарифа, наказали за жару и отсутствие терминалов в транспорте. По итогам июльских проверок их оштрафовали более чем на 643 тысяч рублей, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Проверено 337 автобусов. Выявлен ряд нарушений. Согласно итогам проверок, проведенных в июле 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, сумма штрафов составила более 643 тысяч рублей», — говорится в официальном telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
В ходе проверок в общественном транспорте было выявлено отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда, неработоспособность систем кондиционирования, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам. А также то, что терминал безналичной оплаты проезда находится вне пределов доступности для пассажиров, в нерабочем состоянии.
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