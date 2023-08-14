14 августа 2023

Челябинских перевозчиков наказали за жару и отсутствие терминалов в транспорте

Перевозчиков челябинской агломерации оштафовали более чем на 643 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчиков челябинской агломерации оштафовали более чем на 643 тысячи рублей Фото:

Перевозчиков челябинской агломерации, работающих на маршрутах регулируемого тарифа, наказали за жару и отсутствие терминалов в транспорте. По итогам июльских проверок их оштрафовали более чем на 643 тысяч рублей, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Проверено 337 автобусов. Выявлен ряд нарушений. Согласно итогам проверок, проведенных в июле 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, сумма штрафов составила более 643 тысяч рублей», — говорится в официальном telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

В ходе проверок в общественном транспорте было выявлено отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда, неработоспособность систем кондиционирования, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам. А также то, что терминал безналичной оплаты проезда находится вне пределов доступности для пассажиров, в нерабочем состоянии.

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Перевозчиков челябинской агломерации, работающих на маршрутах регулируемого тарифа, наказали за жару и отсутствие терминалов в транспорте. По итогам июльских проверок их оштрафовали более чем на 643 тысяч рублей, сообщает пресс-служба перевозчика. «Проверено 337 автобусов. Выявлен ряд нарушений. Согласно итогам проверок, проведенных в июле 2023 года по регулируемым маршрутам Челябинской агломерации, сумма штрафов составила более 643 тысяч рублей», — говорится в официальном telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». В ходе проверок в общественном транспорте было выявлено отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда, неработоспособность систем кондиционирования, нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам. А также то, что терминал безналичной оплаты проезда находится вне пределов доступности для пассажиров, в нерабочем состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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