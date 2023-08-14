В пермском управлении МЧС раскрыли подробности ЧП на мясокомбинате

ГУ МЧС по Пермскому краю: угрозы для населения из-за выброса аммиака на мясокомбинате нет

15 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

На месте аварии работал 21 сотрудник регионального управления МЧС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В городе Чайковский Пермского края не превышена предельная допустимая концентрация аммиака после прорыва трубы на мясокомбинате. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, после происшествия производство самостоятельно покинуло 220 человек. «Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек. К сожалению, в результате происшествия имеются пострадавшие. Был произведен забор воздуха. За пределами мясожирового цеха ПДК не превышено. Угрозы для здоровья и жизни населения нет», — информирует управление. Выход аммиака произошел в одном из помещений, расположенных на производственной площадке ЗАО «Агрофирма Мясо» 15 августа в 10:20. К месту происшествия прибыли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС — всего 60 человек личного состава и 18 единиц техники. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.

В городе Чайковский Пермского края не превышена предельная допустимая концентрация аммиака после прорыва трубы на мясокомбинате. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, после происшествия производство самостоятельно покинуло 220 человек. «Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек. К сожалению, в результате происшествия имеются пострадавшие. Был произведен забор воздуха. За пределами мясожирового цеха ПДК не превышено. Угрозы для здоровья и жизни населения нет», — информирует управление. Выход аммиака произошел в одном из помещений, расположенных на производственной площадке ЗАО «Агрофирма Мясо» 15 августа в 10:20. К месту происшествия прибыли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС — всего 60 человек личного состава и 18 единиц техники. Обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.