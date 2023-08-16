Названы самые высокооплачиваемые отрасли для пенсионеров

РИАН: самую высокую зарплату пенсионерам предлагают в строительстве и недвижимости

Наибольшие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах строительства и недвижимости Фото: Илья Московец © URA.RU

Пенсионерам предлагают зарплату в 88 тысяч рублей в сферах строительства и недвижимости. Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», это самые высокооплачиваемые отрасли для пожилых.

«Самые высокие зарплаты для кандидатов старшего возраста предлагают в сфере строительства и недвижимости — 88 тысяч рублей. Доход в 70 тысяч рублей доступен соискателям, которые ищут работу в сфере производства и агропрома», — передает данные исследования РИА Новости.

В сферах деятельности, где нет необходимости в опыте и в особых навыках, пожилым гражданам готовы платить в среднем около 45 тысяч рублей. Это сферы офисных служб, бизнес-услуг, а также красоты и здоровья.

Работающие и неработающие пенсионеры в России могут повысить получаемую пенсию. Юрист Елена Кузнецова посоветовала отказаться от пенсии на время, если позволяет зарплата или сделать перерасчет пенсионных выплат.