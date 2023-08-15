15 августа 2023

В детсады Челябинска завезли сливочное масло с неизвестным составом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
Предприятие уничтожит остатки масла, в том числе изъятые из детских садов Фото:

В четыре детских сада Челябинска завезли фальсифицированное сливочное масло. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Масло с одного из предприятий Челябинска было поставлено в четыре детских сада города. Спустя шесть дней по результатам исследования в нем обнаружили не соответствие жирно-кислотному составу. Этот факт говорит о фальсификации состава растительными жирами», — уточнили URA.RU в ведомстве.

В Челябинск масло поступило из Нижегородской области. Сырьем для нижегородского предприятия стало масло из Чеченской республики. Там продукт изготовили с нарушениями. Из 20 тонн молока получилось такое же количество масла, что невозможно. Продукция нарушала требования по качеству и регламент безопасности.

Россельхознадзор обязал предприятие уничтожить остатки опасной продукции, в том числе, которую успели изъять из детских садов. Всего будет уничтожено 75 килограмм масла.

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В четыре детских сада Челябинска завезли фальсифицированное сливочное масло. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Масло с одного из предприятий Челябинска было поставлено в четыре детских сада города. Спустя шесть дней по результатам исследования в нем обнаружили не соответствие жирно-кислотному составу. Этот факт говорит о фальсификации состава растительными жирами», — уточнили URA.RU в ведомстве. В Челябинск масло поступило из Нижегородской области. Сырьем для нижегородского предприятия стало масло из Чеченской республики. Там продукт изготовили с нарушениями. Из 20 тонн молока получилось такое же количество масла, что невозможно. Продукция нарушала требования по качеству и регламент безопасности. Россельхознадзор обязал предприятие уничтожить остатки опасной продукции, в том числе, которую успели изъять из детских садов. Всего будет уничтожено 75 килограмм масла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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