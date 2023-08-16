Умер бывший замминистра обороны России

Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко
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Геннадий Жидко скончался после продолжительной болезни Фото:

Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.

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Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. «После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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