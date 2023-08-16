Умер бывший замминистра обороны России

Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.
Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. «После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.