Умер бывший замминистра обороны России Умер бывший командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко 16 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 + Геннадий Жидко скончался после продолжительной болезни Фото: Илья Московец © URA.RU Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. «После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram . Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске. Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. «После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям