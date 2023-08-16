16 августа 2023

Власти Перми силой снесли 16 частных домов

В пермском микрорайоне Чапаевский снесли 16 коттеджей, признанных самостроями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , недвижимость, снос дома, сгоревший дом, реновация, жилье, заброшенные дома
От коттеджей остались кучи мусора (архивное фото) Фото:

В Перми в микрорайоне Чапаевский власти снесли 16 частных домов, которые суд признал самовольными постройками. Как рассказали в службе судебных приставов, добровольно владельцы демонтировать свое жилье отказались. Тогда за дело взялась подрядная организация мэрии.

«По истечении срока, отведенного на добровольное исполнение решения суда, исполнительные документы были предъявлены в отдел судебных приставов. Должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, но активных действий, направленных на снос строений, не предпринимали. Тогда демонтаж был осуществлен силами подрядной организации», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что людям придется еще заплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда.

В Чапаевском частный сектор застроен во многом домами представителей цыганской диаспоры. Снос самовольных построек периодически проводится уже много лет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в микрорайоне Чапаевский власти снесли 16 частных домов, которые суд признал самовольными постройками. Как рассказали в службе судебных приставов, добровольно владельцы демонтировать свое жилье отказались. Тогда за дело взялась подрядная организация мэрии. «По истечении срока, отведенного на добровольное исполнение решения суда, исполнительные документы были предъявлены в отдел судебных приставов. Должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, но активных действий, направленных на снос строений, не предпринимали. Тогда демонтаж был осуществлен силами подрядной организации», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что людям придется еще заплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда. В Чапаевском частный сектор застроен во многом домами представителей цыганской диаспоры. Снос самовольных построек периодически проводится уже много лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...