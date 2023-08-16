Власти Перми силой снесли 16 частных домов

В пермском микрорайоне Чапаевский снесли 16 коттеджей, признанных самостроями

От коттеджей остались кучи мусора (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в микрорайоне Чапаевский власти снесли 16 частных домов, которые суд признал самовольными постройками. Как рассказали в службе судебных приставов, добровольно владельцы демонтировать свое жилье отказались. Тогда за дело взялась подрядная организация мэрии.

«По истечении срока, отведенного на добровольное исполнение решения суда, исполнительные документы были предъявлены в отдел судебных приставов. Должники были своевременно уведомлены о возбуждении исполнительных производств, но активных действий, направленных на снос строений, не предпринимали. Тогда демонтаж был осуществлен силами подрядной организации», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что людям придется еще заплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда.

В Чапаевском частный сектор застроен во многом домами представителей цыганской диаспоры. Снос самовольных построек периодически проводится уже много лет.