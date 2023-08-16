16 августа 2023

Рестораторы ХМАО увеличили выручку, несмотря на кризис в общепите

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан VIVA. Екатеринбург, viva ресторан
Югорский общепит увеличил денежный оборот до 20,8 миллиардов рублей за полгода Фото:

Предпринимателям сферы общественного питания ХМАО за полгода удалось увеличить денежный оборот до 20,8 миллиардов рублей. Сумма составила 109% к соответствующему периоду 2022 года, сообщили URA.RU в Тюменьстате. По информации источников агентства, в югорском общепите тем временем снизился поток клиентов.

«Оборот общественного питания за январь—июнь 2023 года составил 20,8 миллиардов рублей. Это 109,2% к соответствующему периоду прошлого года», — следует из статистики ведомства. Самые высокие показатели приходятся на май — 3,8 миллиарда.

Источники агентства в сфере югорского общепита при этом замечают, что количество посетителей в заведениях за эти полгода снизилось. «Если говорить о традиционных ресторанах, кафе или барах, то гостей стало значительно меньше ходить. Большой поток клиентов, вероятно, имеют разве что рестораны быстрого питания или заведения, ориентированные в основном на доставку», — рассказал руководитель одного из ресторанов в Нижневартовске, попросивший об анонимности.

Ранее URA.RU рассказывало, что рестораторам ХМАО грозят убытки в летнем сезоне. Предприниматели прогнозировали снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков.

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Предпринимателям сферы общественного питания ХМАО за полгода удалось увеличить денежный оборот до 20,8 миллиардов рублей. Сумма составила 109% к соответствующему периоду 2022 года, сообщили URA.RU в Тюменьстате. По информации источников агентства, в югорском общепите тем временем снизился поток клиентов. «Оборот общественного питания за январь—июнь 2023 года составил 20,8 миллиардов рублей. Это 109,2% к соответствующему периоду прошлого года», — следует из статистики ведомства. Самые высокие показатели приходятся на май — 3,8 миллиарда. Источники агентства в сфере югорского общепита при этом замечают, что количество посетителей в заведениях за эти полгода снизилось. «Если говорить о традиционных ресторанах, кафе или барах, то гостей стало значительно меньше ходить. Большой поток клиентов, вероятно, имеют разве что рестораны быстрого питания или заведения, ориентированные в основном на доставку», — рассказал руководитель одного из ресторанов в Нижневартовске, попросивший об анонимности. Ранее URA.RU рассказывало, что рестораторам ХМАО грозят убытки в летнем сезоне. Предприниматели прогнозировали снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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