Рестораторам ХМАО грозят убытки в летнем сезоне

23 мая 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ресторанам Ханты-Мансийского автономного округа грозят убытки предстоящим летом. Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ресторанного бизнеса. «Лето есть лето, многие уезжают и сейчас, вероятно, поток клиентов значительно снизится. Соответственно, это принесет очередные убытки. Отчасти тенденция уже заметна, особенно в ресторанах. Этот сегмент выживает летом, разве что, за счет банкетных мероприятий и свадеб. В обычные дни гостей очень мало», — поясняет один из предпринимателей. При этом источник не исключает, что финансовые потери будут меньшими, чем в прошлый год. «Потребительские интересы меняются. Не исключено, что многие проведут отпуска в городах, и гостей будет больше, чем обычно. Правда, серьезного простоя все-равно вряд ли удастся избежать», — резюмирует бизнесмен. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне все больше заказывают еду на дом. Рынок доставки продолжает расти, несмотря на увеличение цен.

Ресторанам Ханты-Мансийского автономного округа грозят убытки предстоящим летом. Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ресторанного бизнеса. «Лето есть лето, многие уезжают и сейчас, вероятно, поток клиентов значительно снизится. Соответственно, это принесет очередные убытки. Отчасти тенденция уже заметна, особенно в ресторанах. Этот сегмент выживает летом, разве что, за счет банкетных мероприятий и свадеб. В обычные дни гостей очень мало», — поясняет один из предпринимателей. При этом источник не исключает, что финансовые потери будут меньшими, чем в прошлый год. «Потребительские интересы меняются. Не исключено, что многие проведут отпуска в городах, и гостей будет больше, чем обычно. Правда, серьезного простоя все-равно вряд ли удастся избежать», — резюмирует бизнесмен. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне все больше заказывают еду на дом. Рынок доставки продолжает расти, несмотря на увеличение цен.