22 мая 2023

Рестораторам ХМАО грозят убытки в летнем сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, летняя веранда, бюро находок
Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов Фото:

Ресторанам Ханты-Мансийского автономного округа грозят убытки предстоящим летом. Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ресторанного бизнеса.

«Лето есть лето, многие уезжают и сейчас, вероятно, поток клиентов значительно снизится. Соответственно, это принесет очередные убытки. Отчасти тенденция уже заметна, особенно в ресторанах. Этот сегмент выживает летом, разве что, за счет банкетных мероприятий и свадеб. В обычные дни гостей очень мало», — поясняет один из предпринимателей.

При этом источник не исключает, что финансовые потери будут меньшими, чем в прошлый год. «Потребительские интересы меняются. Не исключено, что многие проведут отпуска в городах, и гостей будет больше, чем обычно. Правда, серьезного простоя все-равно вряд ли удастся избежать», — резюмирует бизнесмен.

Ранее URA.RU рассказывало, что россияне все больше заказывают еду на дом. Рынок доставки продолжает расти, несмотря на увеличение цен.

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Ресторанам Ханты-Мансийского автономного округа грозят убытки предстоящим летом. Предприниматели прогнозируют снижение доходов из-за отъезда жителей из городов на время отпусков. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ресторанного бизнеса. «Лето есть лето, многие уезжают и сейчас, вероятно, поток клиентов значительно снизится. Соответственно, это принесет очередные убытки. Отчасти тенденция уже заметна, особенно в ресторанах. Этот сегмент выживает летом, разве что, за счет банкетных мероприятий и свадеб. В обычные дни гостей очень мало», — поясняет один из предпринимателей. При этом источник не исключает, что финансовые потери будут меньшими, чем в прошлый год. «Потребительские интересы меняются. Не исключено, что многие проведут отпуска в городах, и гостей будет больше, чем обычно. Правда, серьезного простоя все-равно вряд ли удастся избежать», — резюмирует бизнесмен. Ранее URA.RU рассказывало, что россияне все больше заказывают еду на дом. Рынок доставки продолжает расти, несмотря на увеличение цен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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