Троллейбус начал дымиться из-за короткого замыкания
В Челябинске на Свердловском проспекте 17 августа троллейбус с пассажирами задымился на ходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На Свердловском проспекте 17 августа произошло короткое замыкание в сети троллейбуса. Горения не последовало», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что 15 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава.
Из троллейбуса эвакуировались 15 человек
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