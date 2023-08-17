В Челябинске на ходу задымился троллейбус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Троллейбус начал дымиться из-за короткого замыкания Фото:

В Челябинске на Свердловском проспекте 17 августа троллейбус с пассажирами задымился на ходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На Свердловском проспекте 17 августа произошло короткое замыкание в сети троллейбуса. Горения не последовало», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 15 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава.

Из троллейбуса эвакуировались 15 человек
Из троллейбуса эвакуировались 15 человек
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на Свердловском проспекте 17 августа троллейбус с пассажирами задымился на ходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На Свердловском проспекте 17 августа произошло короткое замыкание в сети троллейбуса. Горения не последовало», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что 15 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...