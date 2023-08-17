Троллейбус начал дымиться из-за короткого замыкания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Свердловском проспекте 17 августа троллейбус с пассажирами задымился на ходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На Свердловском проспекте 17 августа произошло короткое замыкание в сети троллейбуса. Горения не последовало», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что 15 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава.