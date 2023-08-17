Под Челябинском построят крытую ледовую арену. Скрин

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Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы Фото:

Под Челябинском в селе Кременкуль Сосновского района построят крытую ледовую арену с искусственным льдом. Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Проект строительства крытого ледового катка с искусственным льдом по адресу Челябинская область Сосновский район село Кременкуль, улица Ленина, дом 12 В получил положительное заключение госэкспертизы. Проект был одобрен 16 августа 2023 года», — сообщается на сайте.

Крытый каток с искусственным льдом построит администрация Кременкульского поселения. Проектную документацию готовила компания ООО «Синай». В мае 2022 года на изыскательные работы для его возведения было выделено более 12 млн рублей.

Крытый каток с искусственным льдом будет возводить администрация Кременкульского поселения
Крытый каток с искусственным льдом будет возводить администрация Кременкульского поселения

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Под Челябинском в селе Кременкуль Сосновского района построят крытую ледовую арену с искусственным льдом. Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Проект строительства крытого ледового катка с искусственным льдом по адресу Челябинская область Сосновский район село Кременкуль, улица Ленина, дом 12 В получил положительное заключение госэкспертизы. Проект был одобрен 16 августа 2023 года», — сообщается на сайте. Крытый каток с искусственным льдом построит администрация Кременкульского поселения. Проектную документацию готовила компания ООО «Синай». В мае 2022 года на изыскательные работы для его возведения было выделено более 12 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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