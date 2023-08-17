Под Челябинском в селе Кременкуль Сосновского района построят крытую ледовую арену с искусственным льдом. Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.
«Проект строительства крытого ледового катка с искусственным льдом по адресу Челябинская область Сосновский район село Кременкуль, улица Ленина, дом 12 В получил положительное заключение госэкспертизы. Проект был одобрен 16 августа 2023 года», — сообщается на сайте.
Крытый каток с искусственным льдом построит администрация Кременкульского поселения. Проектную документацию готовила компания ООО «Синай». В мае 2022 года на изыскательные работы для его возведения было выделено более 12 млн рублей.
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