Под Челябинском построят крытую ледовую арену. Скрин

17 августа 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Челябинском в селе Кременкуль Сосновского района построят крытую ледовую арену с искусственным льдом. Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Проект строительства крытого ледового катка с искусственным льдом по адресу Челябинская область Сосновский район село Кременкуль, улица Ленина, дом 12 В получил положительное заключение госэкспертизы. Проект был одобрен 16 августа 2023 года», — сообщается на сайте. Крытый каток с искусственным льдом построит администрация Кременкульского поселения. Проектную документацию готовила компания ООО «Синай». В мае 2022 года на изыскательные работы для его возведения было выделено более 12 млн рублей. Крытый каток с искусственным льдом будет возводить администрация Кременкульского поселения Скрин: Яндекс карты

Под Челябинском в селе Кременкуль Сосновского района построят крытую ледовую арену с искусственным льдом. Проект 16 августа получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Проект строительства крытого ледового катка с искусственным льдом по адресу Челябинская область Сосновский район село Кременкуль, улица Ленина, дом 12 В получил положительное заключение госэкспертизы. Проект был одобрен 16 августа 2023 года», — сообщается на сайте. Крытый каток с искусственным льдом построит администрация Кременкульского поселения. Проектную документацию готовила компания ООО «Синай». В мае 2022 года на изыскательные работы для его возведения было выделено более 12 млн рублей.