Российская чиновница пожаловалась на «зажравшийся народ»

17 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Российской чиновнице не понравились жалобы горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова (Курская область) Наталья Мальцева поссорилась с горожанами онлайн после их жалоб на плохое состояние дорог и замусоренные дворы. Отвечая на претензии, она назвала народ «зажравшимся». «Сами срач развели, а потом тут жалуетесь! За всеми свиньями не наубираешься. <…> У нас в городе зажравшийся народ, что ни сделай, ко всему докопаются», — написала Курчатова. Однако после чиновница заявила, что ее слова якобы были передернуты. «Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и устала убирать город», — заявила она в разговоре с изданием «Подъем».

Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова (Курская область) Наталья Мальцева поссорилась с горожанами онлайн после их жалоб на плохое состояние дорог и замусоренные дворы. Отвечая на претензии, она назвала народ «зажравшимся». «Сами срач развели, а потом тут жалуетесь! За всеми свиньями не наубираешься. <…> У нас в городе зажравшийся народ, что ни сделай, ко всему докопаются», — написала Курчатова. Однако после чиновница заявила, что ее слова якобы были передернуты. «Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и устала убирать город», — заявила она в разговоре с изданием «Подъем».