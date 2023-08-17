Российская чиновница пожаловалась на «зажравшийся народ»

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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
Российской чиновнице не понравились жалобы горожан Фото:

Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова (Курская область) Наталья Мальцева поссорилась с горожанами онлайн после их жалоб на плохое состояние дорог и замусоренные дворы. Отвечая на претензии, она назвала народ «зажравшимся».

«Сами срач развели, а потом тут жалуетесь! За всеми свиньями не наубираешься. <…> У нас в городе зажравшийся народ, что ни сделай, ко всему докопаются», — написала Курчатова.

Однако после чиновница заявила, что ее слова якобы были передернуты. «Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и устала убирать город», — заявила она в разговоре с изданием «Подъем».

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Замначальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Курчатова (Курская область) Наталья Мальцева поссорилась с горожанами онлайн после их жалоб на плохое состояние дорог и замусоренные дворы. Отвечая на претензии, она назвала народ «зажравшимся». «Сами срач развели, а потом тут жалуетесь! За всеми свиньями не наубираешься. <…> У нас в городе зажравшийся народ, что ни сделай, ко всему докопаются», — написала Курчатова. Однако после чиновница заявила, что ее слова якобы были передернуты. «Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и устала убирать город», — заявила она в разговоре с изданием «Подъем».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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