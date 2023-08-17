17 августа 2023
16 августа 2023

В ХМАО ищут замглавы района на зарплату почти в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Документы на конкурс принимаются от кандидатов до 9 сентября Фото:

Администрация Кондинского района (ХМАО) объявила конкурс на должность заместителя главы района. Согласно данным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 173 до 187,5 тысячи рублей.

«Открыта вакансия на должность заместителя главы Кондинского района. Заработная плата составит от 173 000 до 187 500 рублей», — сообщается в информации о вакансии.

Прием документов на конкурс осуществляется до 9 сентября. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимавшие должности на государственной службе.

Ранее правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Будущему сотруднику обещают платить от 210 до 250 тысяч рублей. Претенденты должны пройти несколько ступеней отбора и итоговое собеседование с губернатором округа.

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Администрация Кондинского района (ХМАО) объявила конкурс на должность заместителя главы района. Согласно данным на портале «Госслужба», будущему сотруднику готовы платить от 173 до 187,5 тысячи рублей. «Открыта вакансия на должность заместителя главы Кондинского района. Заработная плата составит от 173 000 до 187 500 рублей», — сообщается в информации о вакансии. Прием документов на конкурс осуществляется до 9 сентября. Рассматриваются кандидаты с уровнем высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработавшие не менее четырех лет по специальности, а также четыре года занимавшие должности на государственной службе. Ранее правительство Ханты-Мансийского автономного округа открыло вакансию директора департамента культуры и национальной политики. Будущему сотруднику обещают платить от 210 до 250 тысяч рублей. Претенденты должны пройти несколько ступеней отбора и итоговое собеседование с губернатором округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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