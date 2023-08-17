Челябинские спасатели вызволили из болота бабушку с внуком. Фото, видео

18 августа 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Женщина с внуком ушли в лес за грибами и оказались среди болота Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В лесах под Миассом Челябинской области спасателям пришлось вызволять из болота бабушку с внуком. Об этом URA.RU сообщили 18 августа в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «17 августа семья из Миасса выехала в лес за грибами. Они должны были собраться у автомобиля, чтобы возвращаться домой. К машине вышла женщина, но ее матери и сына там не оказалось. Она обратилась к спасателям, которые нашли бабушку с внуком посреди болота», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что связаться со спасателями удалось и 60-летней женщине. Она объяснила свое примерное местонахождение. Женщина и шестилетний ребенок незаметно для себя оказались посреди болота, откуда самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели проложили безопасный путь оттуда и вывели грибников. Женщина смогла связаться со спасателями и объяснить, где они с внуком находятся Фото: пресс-служба Поисково-спасательного отряда Челябинской области

В лесах под Миассом Челябинской области спасателям пришлось вызволять из болота бабушку с внуком. Об этом URA.RU сообщили 18 августа в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «17 августа семья из Миасса выехала в лес за грибами. Они должны были собраться у автомобиля, чтобы возвращаться домой. К машине вышла женщина, но ее матери и сына там не оказалось. Она обратилась к спасателям, которые нашли бабушку с внуком посреди болота», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что связаться со спасателями удалось и 60-летней женщине. Она объяснила свое примерное местонахождение. Женщина и шестилетний ребенок незаметно для себя оказались посреди болота, откуда самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели проложили безопасный путь оттуда и вывели грибников.