В лесах под Миассом Челябинской области спасателям пришлось вызволять из болота бабушку с внуком. Об этом URA.RU сообщили 18 августа в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«17 августа семья из Миасса выехала в лес за грибами. Они должны были собраться у автомобиля, чтобы возвращаться домой. К машине вышла женщина, но ее матери и сына там не оказалось. Она обратилась к спасателям, которые нашли бабушку с внуком посреди болота», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что связаться со спасателями удалось и 60-летней женщине. Она объяснила свое примерное местонахождение. Женщина и шестилетний ребенок незаметно для себя оказались посреди болота, откуда самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели проложили безопасный путь оттуда и вывели грибников.
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