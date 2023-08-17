17 августа 2023

Челябинские спасатели вызволили из болота бабушку с внуком. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, болото, кувшинки
Женщина с внуком ушли в лес за грибами и оказались среди болота Фото:

В лесах под Миассом Челябинской области спасателям пришлось вызволять из болота бабушку с внуком. Об этом URA.RU сообщили 18 августа в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«17 августа семья из Миасса выехала в лес за грибами. Они должны были собраться у автомобиля, чтобы возвращаться домой. К машине вышла женщина, но ее матери и сына там не оказалось. Она обратилась к спасателям, которые нашли бабушку с внуком посреди болота», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что связаться со спасателями удалось и 60-летней женщине. Она объяснила свое примерное местонахождение. Женщина и шестилетний ребенок незаметно для себя оказались посреди болота, откуда самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели проложили безопасный путь оттуда и вывели грибников.

Женщина смогла связаться со спасателями и объяснить, где они с внуком находятся
Женщина смогла связаться со спасателями и объяснить, где они с внуком находятся
Фото:

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В лесах под Миассом Челябинской области спасателям пришлось вызволять из болота бабушку с внуком. Об этом URA.RU сообщили 18 августа в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «17 августа семья из Миасса выехала в лес за грибами. Они должны были собраться у автомобиля, чтобы возвращаться домой. К машине вышла женщина, но ее матери и сына там не оказалось. Она обратилась к спасателям, которые нашли бабушку с внуком посреди болота», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что связаться со спасателями удалось и 60-летней женщине. Она объяснила свое примерное местонахождение. Женщина и шестилетний ребенок незаметно для себя оказались посреди болота, откуда самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели проложили безопасный путь оттуда и вывели грибников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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