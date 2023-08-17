17 августа 2023

В Тюмени машина сбила двухлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Двухлетний велосипедист выехал на дорогу, где его сбил автомобиль Фото:

В Тюмени водитель автомобиля KIA сбил двухлетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля KIA попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно, он выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что авария с участием малыша произошла 17 августа. В этот же день в Тюмени под колеса автомобиля попал еще один несовершеннолетний велосипедист. «В шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобилем Chevrolet сбит велосипедист. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. Около семи часов вечера», — сообщает УГИБДД по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что на дорогах Тюменской области резко выросло количество ДТП. Аварийность на загородных трассах региона приблизилась к критическому уровню.

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В Тюмени водитель автомобиля KIA сбил двухлетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля KIA попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно, он выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что авария с участием малыша произошла 17 августа. В этот же день в Тюмени под колеса автомобиля попал еще один несовершеннолетний велосипедист. «В шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобилем Chevrolet сбит велосипедист. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. Около семи часов вечера», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что на дорогах Тюменской области резко выросло количество ДТП. Аварийность на загородных трассах региона приблизилась к критическому уровню.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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