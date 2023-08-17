В Тюмени машина сбила двухлетнего ребенка

18 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Двухлетний велосипедист выехал на дорогу, где его сбил автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени водитель автомобиля KIA сбил двухлетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля KIA попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно, он выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что авария с участием малыша произошла 17 августа. В этот же день в Тюмени под колеса автомобиля попал еще один несовершеннолетний велосипедист. «В шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобилем Chevrolet сбит велосипедист. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. Около семи часов вечера», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что на дорогах Тюменской области резко выросло количество ДТП. Аварийность на загородных трассах региона приблизилась к критическому уровню.

В Тюмени водитель автомобиля KIA сбил двухлетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля KIA попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно, он выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что авария с участием малыша произошла 17 августа. В этот же день в Тюмени под колеса автомобиля попал еще один несовершеннолетний велосипедист. «В шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобилем Chevrolet сбит велосипедист. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. Около семи часов вечера», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что на дорогах Тюменской области резко выросло количество ДТП. Аварийность на загородных трассах региона приблизилась к критическому уровню.