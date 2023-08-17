В Тюмени машина сбила двухлетнего ребенка

В Тюмени водитель автомобиля KIA сбил двухлетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Во дворе дома 9 на улице Валентины Трофимовой под колеса автомобиля KIA попал двухлетний ребенок на велосипеде. Предварительно, он выехал перед проезжающим автомобилем из-за припаркованного транспорта. Малыш госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в публикации УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что авария с участием малыша произошла 17 августа. В этот же день в Тюмени под колеса автомобиля попал еще один несовершеннолетний велосипедист. «В шестом часу вечера в районе перекрестка улиц Марии Цукановой и Магистральной автомобилем Chevrolet сбит велосипедист. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. Около семи часов вечера», — сообщает УГИБДД по Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что на дорогах Тюменской области резко выросло количество ДТП. Аварийность на загородных трассах региона приблизилась к критическому уровню.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.