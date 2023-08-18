В Екатеринбурге соревнуются лучшие BMX-гонщики

На площадке RCC FEST в Екатеринбурге начались квалификационные заезды BMX-спортсменов в рамках Чемпионата России. В столице Среднего Урала собрались десятки лучших райдеров страны.
По данным пресс-службы фестиваля, в Екатеринбург приехали 38 спортсменов из Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского краев, а также Республики Беларусь. В числе райдеров заявлены девять женщин.
Свои навыки продемонстрируют мастер-спорта международного класса Ирек Ризаев, победитель Спартакиады молодежи России и первенства страны в классе BMX-фристайл-парк Анар Алиев, призер Кубка страны по BMX-фристайлу Арсений Любишкин, участница Олимпийских игр в Токио, уроженка Ревды Екатерина Круглова.
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