В Екатеринбурге соревнуются лучшие BMX-гонщики

В Екатеринбурге стартовали соревнования в рамках RCC Фото: Московец Илья © URA.RU

На площадке RCC FEST в Екатеринбурге начались квалификационные заезды BMX-спортсменов в рамках Чемпионата России. В столице Среднего Урала собрались десятки лучших райдеров страны.

По данным пресс-службы фестиваля, в Екатеринбург приехали 38 спортсменов из Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского краев, а также Республики Беларусь. В числе райдеров заявлены девять женщин.

Свои навыки продемонстрируют мастер-спорта международного класса Ирек Ризаев, победитель Спартакиады молодежи России и первенства страны в классе BMX-фристайл-парк Анар Алиев, призер Кубка страны по BMX-фристайлу Арсений Любишкин, участница Олимпийских игр в Токио, уроженка Ревды Екатерина Круглова.