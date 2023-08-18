Родители сбитого самокатчиками челябинца могут требовать возмещение вреда

В Челябинске родители 11-летнего мальчика, которого сбили подростки на самокате, могут требовать возмещения морального и материального вреда их ребенку. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена в регионе Евгении Майоровой.
«У родителей пострадавшего ребенка есть право потребовать возмещение морального и материального вреда здоровью от владельца самоката. Вне зависимости от виновности или невиновности управляющих самокатами подростков», — заявил начальник отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров в telegram-канале Майоровой.
На компанию школьников на самокате наехали двое подростков. Один из ребят, мальчик 11 лет, упал и получил травмы. Старшие скрылись с места происшествия, не оказав помощь ребенку.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.