Родители сбитого самокатчиками челябинца могут требовать возмещение вреда

Компенсацию можно требовать от владельца самоката, сообщили в аппарате детского омбудсмена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске родители 11-летнего мальчика, которого сбили подростки на самокате, могут требовать возмещения морального и материального вреда их ребенку. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена в регионе Евгении Майоровой.

«У родителей пострадавшего ребенка есть право потребовать возмещение морального и материального вреда здоровью от владельца самоката. Вне зависимости от виновности или невиновности управляющих самокатами подростков», — заявил начальник отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров в telegram-канале Майоровой.

На компанию школьников на самокате наехали двое подростков. Один из ребят, мальчик 11 лет, упал и получил травмы. Старшие скрылись с места происшествия, не оказав помощь ребенку.