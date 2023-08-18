Родители сбитого самокатчиками челябинца могут требовать возмещение вреда

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Компенсацию можно требовать от владельца самоката, сообщили в аппарате детского омбудсмена Фото:

В Челябинске родители 11-летнего мальчика, которого сбили подростки на самокате, могут требовать возмещения морального и материального вреда их ребенку. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена в регионе Евгении Майоровой.

«У родителей пострадавшего ребенка есть право потребовать возмещение морального и материального вреда здоровью от владельца самоката. Вне зависимости от виновности или невиновности управляющих самокатами подростков», — заявил начальник отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров в telegram-канале Майоровой.

На компанию школьников на самокате наехали двое подростков. Один из ребят, мальчик 11 лет, упал и получил травмы. Старшие скрылись с места происшествия, не оказав помощь ребенку.

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В Челябинске родители 11-летнего мальчика, которого сбили подростки на самокате, могут требовать возмещения морального и материального вреда их ребенку. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена в регионе Евгении Майоровой. «У родителей пострадавшего ребенка есть право потребовать возмещение морального и материального вреда здоровью от владельца самоката. Вне зависимости от виновности или невиновности управляющих самокатами подростков», — заявил начальник отдела обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка Игорь Майоров в telegram-канале Майоровой. На компанию школьников на самокате наехали двое подростков. Один из ребят, мальчик 11 лет, упал и получил травмы. Старшие скрылись с места происшествия, не оказав помощь ребенку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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