В Челябинске на тротуаре самокатчики сбили 11-летнего ребенка

В Челябинске на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных, 135 самокатчики сбили 11-летнего мальчика. После инцидента нарушители развернулись и уехали с места происшествия, пострадавший получил гематомы и ссадины. На данный момент нарушителей ищет полиция, сообщили в ГИБДД по Челябинску.
«Данный инцидент зарегистрирован в ГИБДД. Возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены все очевидцы и нарушители, которые впоследствии будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГИБДД по Челябинску.
Как сообщает издание «74.ру», по словам матери мальчика Светланы, ребенок гулял с друзьями по тротуару. Двое мужчин наехали на школьника со спины, даже не притормаживая. Мальчик упал. Инцидент засняли на видео, где отчетливо видно, что самокатчики, после того как сбили мальчика, развернулись и скрылись с места происшествия. Врачи обнаружили у пострадавшего гематомы и ссадины на ногах и спине.
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