17 августа 2023

В Челябинске на тротуаре самокатчики сбили 11-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, самокат, rcc extreme
Самокатчики наехали на мальчика на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных Фото:

В Челябинске на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных, 135 самокатчики сбили 11-летнего мальчика. После инцидента нарушители развернулись и уехали с места происшествия, пострадавший получил гематомы и ссадины. На данный момент нарушителей ищет полиция, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

«Данный инцидент зарегистрирован в ГИБДД. Возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены все очевидцы и нарушители, которые впоследствии будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Как сообщает издание «74.ру», по словам матери мальчика Светланы, ребенок гулял с друзьями по тротуару. Двое мужчин наехали на школьника со спины, даже не притормаживая. Мальчик упал. Инцидент засняли на видео, где отчетливо видно, что самокатчики, после того как сбили мальчика, развернулись и скрылись с места происшествия. Врачи обнаружили у пострадавшего гематомы и ссадины на ногах и спине.

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В Челябинске на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных, 135 самокатчики сбили 11-летнего мальчика. После инцидента нарушители развернулись и уехали с места происшествия, пострадавший получил гематомы и ссадины. На данный момент нарушителей ищет полиция, сообщили в ГИБДД по Челябинску. «Данный инцидент зарегистрирован в ГИБДД. Возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены все очевидцы и нарушители, которые впоследствии будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГИБДД по Челябинску. Как сообщает издание «74.ру», по словам матери мальчика Светланы, ребенок гулял с друзьями по тротуару. Двое мужчин наехали на школьника со спины, даже не притормаживая. Мальчик упал. Инцидент засняли на видео, где отчетливо видно, что самокатчики, после того как сбили мальчика, развернулись и скрылись с места происшествия. Врачи обнаружили у пострадавшего гематомы и ссадины на ногах и спине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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