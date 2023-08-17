В Челябинске на тротуаре самокатчики сбили 11-летнего ребенка

18 августа 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Самокатчики наехали на мальчика на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных, 135 самокатчики сбили 11-летнего мальчика. После инцидента нарушители развернулись и уехали с места происшествия, пострадавший получил гематомы и ссадины. На данный момент нарушителей ищет полиция, сообщили в ГИБДД по Челябинску. «Данный инцидент зарегистрирован в ГИБДД. Возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены все очевидцы и нарушители, которые впоследствии будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГИБДД по Челябинску. Как сообщает издание «74.ру», по словам матери мальчика Светланы, ребенок гулял с друзьями по тротуару. Двое мужчин наехали на школьника со спины, даже не притормаживая. Мальчик упал. Инцидент засняли на видео, где отчетливо видно, что самокатчики, после того как сбили мальчика, развернулись и скрылись с места происшествия. Врачи обнаружили у пострадавшего гематомы и ссадины на ногах и спине.

В Челябинске на тротуаре вблизи улицы Братьев Кашириных, 135 самокатчики сбили 11-летнего мальчика. После инцидента нарушители развернулись и уехали с места происшествия, пострадавший получил гематомы и ссадины. На данный момент нарушителей ищет полиция, сообщили в ГИБДД по Челябинску. «Данный инцидент зарегистрирован в ГИБДД. Возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка по данному факту. В ходе проверки будут установлены все очевидцы и нарушители, которые впоследствии будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в ГИБДД по Челябинску. Как сообщает издание «74.ру», по словам матери мальчика Светланы, ребенок гулял с друзьями по тротуару. Двое мужчин наехали на школьника со спины, даже не притормаживая. Мальчик упал. Инцидент засняли на видео, где отчетливо видно, что самокатчики, после того как сбили мальчика, развернулись и скрылись с места происшествия. Врачи обнаружили у пострадавшего гематомы и ссадины на ногах и спине.