В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку по дороге

19 августа 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса не заметил выходящих пассажиров и продолжил движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге автобус №012 протащил пенсионерку по дороге на улице Репина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение. Инцидент произошел вечером 18 августа.

В Екатеринбурге автобус №012 протащил пенсионерку по дороге на улице Репина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение. Инцидент произошел вечером 18 августа.