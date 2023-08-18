В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку по дороге

Водитель автобуса не заметил выходящих пассажиров и продолжил движение
В Екатеринбурге автобус №012 протащил пенсионерку по дороге на улице Репина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение. Инцидент произошел вечером 18 августа.
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