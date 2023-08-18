18 августа 2023

В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку по дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры, автобусы
Водитель автобуса не заметил выходящих пассажиров и продолжил движение Фото:

В Екатеринбурге автобус №012 протащил пенсионерку по дороге на улице Репина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение. Инцидент произошел вечером 18 августа.

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В Екатеринбурге автобус №012 протащил пенсионерку по дороге на улице Репина. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пенсионерка с внуком выходили из общественного транспорта, мальчика защемило дверью, а водитель продолжил движение. Мужчина пояснил, что не заметил выходящих людей и поэтому продолжил движение. Инцидент произошел вечером 18 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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