В ХМАО пилотажная группа «Барсы» перенесла авиашоу

В Сургуте (ХМАО) выступление пилотажной группы «Барсы» на финале всероссийских соревнований по самолетному спорту переносится на воскресенье 20 августа. По информации мэрии города в соцсети, изменения связаны с дождливой погодой.
«Сегодня, в заключительный день Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту <…> зрителям не удалось посмотреть показательные выступления нашей пилотажной группы „Барсы“. <…> Группа, учитывая погодные условия, приняла решение перенести показательные выступления на завтра, воскресенье 20 августа, в 16.00», — сообщается в telegram-канале властей Сургута.
По прогнозу синоптиков, осадков 20 августа не ожидается. Погода, предварительно, будет летная.
Ранее сообщалось, что в Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей.
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