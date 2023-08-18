18 августа 2023

В ХМАО пилотажная группа «Барсы» перенесла авиашоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, авиашоу, барсы
Выступление пилотажной группы «Барсы» перенесено на 20 августа из-за дождя Фото:

В Сургуте (ХМАО) выступление пилотажной группы «Барсы» на финале всероссийских соревнований по самолетному спорту переносится на воскресенье 20 августа. По информации мэрии города в соцсети, изменения связаны с дождливой погодой.

«Сегодня, в заключительный день Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту <…> зрителям не удалось посмотреть показательные выступления нашей пилотажной группы „Барсы“. <…> Группа, учитывая погодные условия, приняла решение перенести показательные выступления на завтра, воскресенье 20 августа, в 16.00», — сообщается в telegram-канале властей Сургута.

По прогнозу синоптиков, осадков 20 августа не ожидается. Погода, предварительно, будет летная.

Ранее сообщалось, что в Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей.

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В Сургуте (ХМАО) выступление пилотажной группы «Барсы» на финале всероссийских соревнований по самолетному спорту переносится на воскресенье 20 августа. По информации мэрии города в соцсети, изменения связаны с дождливой погодой. «Сегодня, в заключительный день Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту <…> зрителям не удалось посмотреть показательные выступления нашей пилотажной группы „Барсы“. <…> Группа, учитывая погодные условия, приняла решение перенести показательные выступления на завтра, воскресенье 20 августа, в 16.00», — сообщается в telegram-канале властей Сургута. По прогнозу синоптиков, осадков 20 августа не ожидается. Погода, предварительно, будет летная. Ранее сообщалось, что в Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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