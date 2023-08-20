Стартовая цена недостроя на торгах составит 27 млн 761 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска продадут с торгов недостроенный торгово-развлекательный комплекс на улице Черкасской. Объект был изъят по суду у ООО «Лента». Аукцион состоится 22 августа, об этом на аппаратном совещании 21 августа рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«Объект незавершенного строительства был изъят у ООО „Лента“. Недострой предназначен для возведения многофункционального центра с парковкой», — сообщила Рыльская.

Начальная цена недостроя, который будет выставлен на торги повторно, составляет 27 млн 761 тысячу рублей. Степень готовности объекта — 17% (на участке уже есть фундамент). Согласно документации, на земле разрешено построить многофункциональный торговый комплекс с пообъектной парковкой.