Власти Челябинска продадут с торгов недостроенный торгово-развлекательный комплекс на улице Черкасской. Объект был изъят по суду у ООО «Лента». Аукцион состоится 22 августа, об этом на аппаратном совещании 21 августа рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.
«Объект незавершенного строительства был изъят у ООО „Лента“. Недострой предназначен для возведения многофункционального центра с парковкой», — сообщила Рыльская.
Начальная цена недостроя, который будет выставлен на торги повторно, составляет 27 млн 761 тысячу рублей. Степень готовности объекта — 17% (на участке уже есть фундамент). Согласно документации, на земле разрешено построить многофункциональный торговый комплекс с пообъектной парковкой.
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