20 августа 2023
19 августа 2023

Власти Челябинска пустят с молотка недострой под ТРК на Черкасской. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Стартовая цена недостроя на торгах составит 27 млн 761 тысячу рублей Фото:

Власти Челябинска продадут с торгов недостроенный торгово-развлекательный комплекс на улице Черкасской. Объект был изъят по суду у ООО «Лента». Аукцион состоится 22 августа, об этом на аппаратном совещании 21 августа рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«Объект незавершенного строительства был изъят у ООО „Лента“. Недострой предназначен для возведения многофункционального центра с парковкой», — сообщила Рыльская.

Начальная цена недостроя, который будет выставлен на торги повторно, составляет 27 млн 761 тысячу рублей. Степень готовности объекта — 17% (на участке уже есть фундамент). Согласно документации, на земле разрешено построить многофункциональный торговый комплекс с пообъектной парковкой.

Ранее недострой был предназначен под многофункциональный центр с парковкой, но строку заморозили
Ранее недострой был предназначен под многофункциональный центр с парковкой, но строку заморозили

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Власти Челябинска продадут с торгов недостроенный торгово-развлекательный комплекс на улице Черкасской. Объект был изъят по суду у ООО «Лента». Аукцион состоится 22 августа, об этом на аппаратном совещании 21 августа рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «Объект незавершенного строительства был изъят у ООО „Лента“. Недострой предназначен для возведения многофункционального центра с парковкой», — сообщила Рыльская. Начальная цена недостроя, который будет выставлен на торги повторно, составляет 27 млн 761 тысячу рублей. Степень готовности объекта — 17% (на участке уже есть фундамент). Согласно документации, на земле разрешено построить многофункциональный торговый комплекс с пообъектной парковкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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