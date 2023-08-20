20 августа 2023

Челябинцы попали в шторм на озере Увильды

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
За один день на Увильдах спасли четверых человек Фото:

Мужчина и женщина едва не утонули на озере Увильды из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. В тот же день в шторм на этом же озере попали две женщины.

«19 августа в 14.30 от диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы Аргаяшского района поступило сообщение о двух отдыхающих на сапбордах. Их застала непогода и жизнь оказалась под угрозой», — уточнили в ведомстве.

Сопротивляться шквалистому ветру люди не могли. Спасатели в течение часа обнаружили пострадавших в двух километрах от берега и эвакуировали их на берег вместе с сапбордом.

В тот же день на Увильдах спасатели оказали помощь 60-летней жительнице Челябинска с дочкой. Женщины решили совершить прогулку по озеру на лодке. Ветер налетел вечером, примерно в 20 часов.

«Поднялась высокая волна, которые стали уносить отдыхающих от берег, справиться с тяжелой лодкой двум женщинам было невозможно. Женщины связались со спасателями, которые уже в сумерках пересадили их на свою лодку и эвакуировали на берег. Медицинская помощь им не понадобилась», — заявили в ПСС.

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Мужчина и женщина едва не утонули на озере Увильды из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. В тот же день в шторм на этом же озере попали две женщины. «19 августа в 14.30 от диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы Аргаяшского района поступило сообщение о двух отдыхающих на сапбордах. Их застала непогода и жизнь оказалась под угрозой», — уточнили в ведомстве. Сопротивляться шквалистому ветру люди не могли. Спасатели в течение часа обнаружили пострадавших в двух километрах от берега и эвакуировали их на берег вместе с сапбордом. В тот же день на Увильдах спасатели оказали помощь 60-летней жительнице Челябинска с дочкой. Женщины решили совершить прогулку по озеру на лодке. Ветер налетел вечером, примерно в 20 часов. «Поднялась высокая волна, которые стали уносить отдыхающих от берег, справиться с тяжелой лодкой двум женщинам было невозможно. Женщины связались со спасателями, которые уже в сумерках пересадили их на свою лодку и эвакуировали на берег. Медицинская помощь им не понадобилась», — заявили в ПСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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