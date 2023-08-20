Челябинцы попали в шторм на озере Увильды

За один день на Увильдах спасли четверых человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина и женщина едва не утонули на озере Увильды из-за непогоды. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. В тот же день в шторм на этом же озере попали две женщины.

«19 августа в 14.30 от диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы Аргаяшского района поступило сообщение о двух отдыхающих на сапбордах. Их застала непогода и жизнь оказалась под угрозой», — уточнили в ведомстве.

Сопротивляться шквалистому ветру люди не могли. Спасатели в течение часа обнаружили пострадавших в двух километрах от берега и эвакуировали их на берег вместе с сапбордом.

В тот же день на Увильдах спасатели оказали помощь 60-летней жительнице Челябинска с дочкой. Женщины решили совершить прогулку по озеру на лодке. Ветер налетел вечером, примерно в 20 часов.

«Поднялась высокая волна, которые стали уносить отдыхающих от берег, справиться с тяжелой лодкой двум женщинам было невозможно. Женщины связались со спасателями, которые уже в сумерках пересадили их на свою лодку и эвакуировали на берег. Медицинская помощь им не понадобилась», — заявили в ПСС.