Компания из ХМАО выиграла тендер на ремонт федеральной трассы

Компания «Автодорстрой» из Сургута (ХМАО) выиграла тендер на ремонт участков федеральной трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила почти 41 млн рублей.
«МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“ заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Цена контракта — 40 976 899,03 рублей», — указано на сайте.
Комиссия допустила к участию в тендере три компании. «Автодорстрой» выиграл конкурс, предложив самую низкую стоимость работ: на 16% меньше начальной цены в 48,5 млн рублей. Всего компании предстоит отремонтировать два участка дороги протяженностью 1,7 км.
Агентство направило в «Автодорстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Автодорстрой» ремонтирует проезжую часть на Комсомольском проспекте в Сургуте. Компания планирует планирует завершить работы уже этой осенью.
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