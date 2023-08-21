Компания из ХМАО выиграла тендер на ремонт федеральной трассы

21 августа 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

«Автодорстрой» отремонтирует участок федеральной трассы за 41 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Автодорстрой» из Сургута (ХМАО) выиграла тендер на ремонт участков федеральной трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила почти 41 млн рублей. «МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“ заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Цена контракта — 40 976 899,03 рублей», — указано на сайте. Комиссия допустила к участию в тендере три компании. «Автодорстрой» выиграл конкурс, предложив самую низкую стоимость работ: на 16% меньше начальной цены в 48,5 млн рублей. Всего компании предстоит отремонтировать два участка дороги протяженностью 1,7 км. Агентство направило в «Автодорстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Автодорстрой» ремонтирует проезжую часть на Комсомольском проспекте в Сургуте. Компания планирует планирует завершить работы уже этой осенью.

Компания «Автодорстрой» из Сургута (ХМАО) выиграла тендер на ремонт участков федеральной трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила почти 41 млн рублей. «МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“ заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Цена контракта — 40 976 899,03 рублей», — указано на сайте. Комиссия допустила к участию в тендере три компании. «Автодорстрой» выиграл конкурс, предложив самую низкую стоимость работ: на 16% меньше начальной цены в 48,5 млн рублей. Всего компании предстоит отремонтировать два участка дороги протяженностью 1,7 км. Агентство направило в «Автодорстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Автодорстрой» ремонтирует проезжую часть на Комсомольском проспекте в Сургуте. Компания планирует планирует завершить работы уже этой осенью.