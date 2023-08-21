Компания из ХМАО выиграла тендер на ремонт федеральной трассы

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ремонт дороги, объезд дороги, ремонтные дороги
«Автодорстрой» отремонтирует участок федеральной трассы за 41 млн рублей Фото:

Компания «Автодорстрой» из Сургута (ХМАО) выиграла тендер на ремонт участков федеральной трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила почти 41 млн рублей.

«МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“ заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Цена контракта — 40 976 899,03 рублей», — указано на сайте.

Комиссия допустила к участию в тендере три компании. «Автодорстрой» выиграл конкурс, предложив самую низкую стоимость работ: на 16% меньше начальной цены в 48,5 млн рублей. Всего компании предстоит отремонтировать два участка дороги протяженностью 1,7 км.

Агентство направило в «Автодорстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Автодорстрой» ремонтирует проезжую часть на Комсомольском проспекте в Сургуте. Компания планирует планирует завершить работы уже этой осенью.

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Компания «Автодорстрой» из Сургута (ХМАО) выиграла тендер на ремонт участков федеральной трассы Тюмень- Ханты-Мансийск. На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила почти 41 млн рублей. «МКУ „Управление капитального строительства Сургутского района“ заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта „Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск“. Цена контракта — 40 976 899,03 рублей», — указано на сайте. Комиссия допустила к участию в тендере три компании. «Автодорстрой» выиграл конкурс, предложив самую низкую стоимость работ: на 16% меньше начальной цены в 48,5 млн рублей. Всего компании предстоит отремонтировать два участка дороги протяженностью 1,7 км. Агентство направило в «Автодорстрой» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Автодорстрой» ремонтирует проезжую часть на Комсомольском проспекте в Сургуте. Компания планирует планирует завершить работы уже этой осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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