В Миассе водитель внедорожника задавил пенсионерку. Видео

22 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Приехавшие медики констатировали смерть пенсионерки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе (Челябинская область) водитель на УАЗике задавил 82-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась. «Водитель, управляя автомобилем „УАЗ“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1941 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили, что инцидент произошел у дома №3 по проспекту Макеева. Сейчас проводится проверка.

В Миассе (Челябинская область) водитель на УАЗике задавил 82-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась. «Водитель, управляя автомобилем „УАЗ“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1941 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили, что инцидент произошел у дома №3 по проспекту Макеева. Сейчас проводится проверка.