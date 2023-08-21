В Миассе (Челябинская область) водитель на УАЗике задавил 82-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась.
«Водитель, управляя автомобилем „УАЗ“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1941 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел у дома №3 по проспекту Макеева. Сейчас проводится проверка.
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