21 августа 2023

В Миассе водитель внедорожника задавил пенсионерку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Приехавшие медики констатировали смерть пенсионерки Фото:

В Миассе (Челябинская область) водитель на УАЗике задавил 82-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась.

«Водитель, управляя автомобилем „УАЗ“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1941 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел у дома №3 по проспекту Макеева. Сейчас проводится проверка.

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В Миассе (Челябинская область) водитель на УАЗике задавил 82-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, от полученных травм женщина скончалась. «Водитель, управляя автомобилем „УАЗ“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1941 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве отметили, что инцидент произошел у дома №3 по проспекту Макеева. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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