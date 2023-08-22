В Златоусте установили уличное пианино. Фото, видео

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Клипарт. Магнитогорск, пианино, музыка, культура, клавиши, руки пианиста
Сыграть на инструменте сможет любой желающий Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 22 августа установили первое уличное фортепиано. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Импровизированная музыкальная площадка появилась на пешеходной зоне проспекта Мира. Поиграть на инструменте может любой желающий. На зимний период фортепиано будет убираться в теплое помещение, а летом возвращаться на прежнее место. Кроме того, его защитили камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно», — заявили в пресс-службе.

Улица Мира — это главная улица района машзавода. Пешеходная зона там была благоустроена в прошлом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В России «уличные пианино» есть в Ижевске, Перми, Красноярске, Екатеринбурге, Томске, Казани, Санкт-Петербурге. В Челябинске такие музыкальные инструменты установлены в Саду Победы, на железнодорожном вокзале и возле цветочного магазина в жилом комплексе «Ньютон».

Пианино установлено на пешеходной зоне Проспекта Мира
Пианино установлено на пешеходной зоне Проспекта Мира
Фото:

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В Златоусте (Челябинская область) 22 августа установили первое уличное фортепиано. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Импровизированная музыкальная площадка появилась на пешеходной зоне проспекта Мира. Поиграть на инструменте может любой желающий. На зимний период фортепиано будет убираться в теплое помещение, а летом возвращаться на прежнее место. Кроме того, его защитили камерами видеонаблюдения, которые работают круглосуточно», — заявили в пресс-службе. Улица Мира — это главная улица района машзавода. Пешеходная зона там была благоустроена в прошлом году благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В России «уличные пианино» есть в Ижевске, Перми, Красноярске, Екатеринбурге, Томске, Казани, Санкт-Петербурге. В Челябинске такие музыкальные инструменты установлены в Саду Победы, на железнодорожном вокзале и возле цветочного магазина в жилом комплексе «Ньютон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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