Свердловским мэрам дали первые вводные по президентским выборам

Президентские выборы намечены на март 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы свердловских городов получили первые установки по работе на президентских выборах 2024 года. Совещание, о котором чиновникам рекомендовано особо не распространяться, прошло в правительственном санатории «Гранатовая бухта». Как выяснило URA.RU, главной темой было повышение явки.

«Сказано, что на участки должны прийти больше 70% избирателей. Качество голосования пока не особо волнует — все и так понимают, кого поддерживать», — передал один из участников, намекая на действующего президента РФ Владимира Путина (он о выдвижении пока не объявлял).

Другой собеседник уточнил, что мэров разделили на несколько команд и провели игру в формате мозгового штурма. Каждый стол должен был выработать решения по применению различных технологий мобилизации избирателей — например, концертов, встреч с бюджетниками и сотрудниками крупных предприятий, лотерей и «продуктовых» карточек. Интересно, что, говоря о розыгрыше призов на избирательных участках, организаторы упомянули «Уральские самоцветы». Этот проект в 2017 году реализовывал опальный ныне Владимир Тунгусов — на тот момент вице-губернатор, курировавший переизбрание главы региона Евгения Куйвашева на второй срок. По словам одного из источников, такой же проект, возможно, будет реализован в марте 2024-го (предполагаемая дата выборов).

«Продуктовые» карточки свердловские чиновники — а именно областной департамент внутренней политики под руководством (тогда) Антона Третьякова — применяли на выборах в Госдуму и заксобрание. Идея была признана провальной. Во-первых, на участки пришли избиратели, не лояльные «Единой России». Это отразилось на итоговом результате партии. А во-вторых, многие не могли эти карточки реализовать в супермаркетах, что спровоцировало множественные скандалы.

«Также [мэрам] рассказывали, как работать со СМИ и соцсетями. Еще выступала [глава облизбиркома Елена] Клименко — она отчитывалась в основном о готовности участковых комиссий», — добавил третий собеседник.

Модерировал мероприятие вице-губернатор Олег Чемезов. Завершался первый день сбора (он двухдневный) традиционно — игрой в волейбол.

Ожидается, что 23 августа мэры встретятся с губернатором Евгением Куйвашевым. «Но с ним разговор, наверное, про экономику будет. Анонсируют, кстати, еще каких-то гостей. Возможно, из Москвы кто-то приедет», — предположил один из собеседников.