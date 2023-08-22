22 августа 2023

Evrensel: Германия забеспокоилась из-за поставок F-16 для ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Турецкие СМИ считают, что поставка ВСУ F-16 будет означать непосредственное участие стран НАТО в конфликте Фото:

В Германии считают, что передача Украине истребителей F-16 Нидерландами может означать втягивание Берлина и других стран Европы в конфликт с Россией. Об этом пишет турецкая газета Evrensel.

«Обязательство Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16 вызывает непосредственное беспокойство у Германии. Это будет означать, что страны, предоставившие свои боевые самолеты для бомбардировки территории России, а значит, и НАТО, принимают непосредственное участие в войне», — говорится в материале газеты.

Это решение Нидерландов негативно отразится на Германии еще и по той причине, что 27 марта состоялось совместное заседание германо — голландского Совета министров, по итогам которого было принято решение, что командование одной третью голландской армии будет возложено на Берлин. Такое решение должно содействовать военному объединению стран.

После заседания Совета, в Баварии 30 марта 13-я голландская легкая бригада была передана 10-й бронетанковой дивизии немецкой армии. А ранее в 2014 и 2016 годах под командование Германии перешли голландские авиабригада и механизированная дивизия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания собираются направить ВСУ боевые истребители F-16. Голландия готова передать 42 истребителя старой модификаций. А Дания планирует поставить 19 истребителей. Известно, отправка будет осуществляться частями и продолжится до 2025 года.

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В Германии считают, что передача Украине истребителей F-16 Нидерландами может означать втягивание Берлина и других стран Европы в конфликт с Россией. Об этом пишет турецкая газета Evrensel. «Обязательство Нидерландов поставить Украине 42 самолета F-16 вызывает непосредственное беспокойство у Германии. Это будет означать, что страны, предоставившие свои боевые самолеты для бомбардировки территории России, а значит, и НАТО, принимают непосредственное участие в войне», — говорится в материале газеты. Это решение Нидерландов негативно отразится на Германии еще и по той причине, что 27 марта состоялось совместное заседание германо — голландского Совета министров, по итогам которого было принято решение, что командование одной третью голландской армии будет возложено на Берлин. Такое решение должно содействовать военному объединению стран. После заседания Совета, в Баварии 30 марта 13-я голландская легкая бригада была передана 10-й бронетанковой дивизии немецкой армии. А ранее в 2014 и 2016 годах под командование Германии перешли голландские авиабригада и механизированная дивизия. Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания собираются направить ВСУ боевые истребители F-16. Голландия готова передать 42 истребителя старой модификаций. А Дания планирует поставить 19 истребителей. Известно, отправка будет осуществляться частями и продолжится до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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