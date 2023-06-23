В Испании разработали диету против атеросклероза

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Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, овощи, морковь, сельское хозяйство
Каротиноиды помогут в борьбе с атеросклерозом Фото:

Каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах, могут помочь в профилактике атеросклероза. Об этом стало известно в результате исследования ученых из Института биомедицинских исследований IDIBAPS в Испании

«Диета, богатая каротинами (вещества, которые содержатся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах), потенциально может стать эффективным способом профилактики атеросклероза», — передает результаты исследования испанских ученых «Ридус». Отмечается, что атеросклероз является серьезным заболеванием, при котором плохой холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые проанализировали данные 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет, проверив их концентрацию каротиноидов в крови и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Они пришли к выводу, что более высокая концентрация каротиноидов в крови связана с меньшим количеством атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, особенно у женщин.

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Каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах, могут помочь в профилактике атеросклероза. Об этом стало известно в результате исследования ученых из Института биомедицинских исследований IDIBAPS в Испании «Диета, богатая каротинами (вещества, которые содержатся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах), потенциально может стать эффективным способом профилактики атеросклероза», — передает результаты исследования испанских ученых «Ридус». Отмечается, что атеросклероз является серьезным заболеванием, при котором плохой холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые проанализировали данные 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет, проверив их концентрацию каротиноидов в крови и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Они пришли к выводу, что более высокая концентрация каротиноидов в крови связана с меньшим количеством атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, особенно у женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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