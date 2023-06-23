В Испании разработали диету против атеросклероза

Каротиноиды помогут в борьбе с атеросклерозом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Каротиноиды, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах, могут помочь в профилактике атеросклероза. Об этом стало известно в результате исследования ученых из Института биомедицинских исследований IDIBAPS в Испании

«Диета, богатая каротинами (вещества, которые содержатся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах), потенциально может стать эффективным способом профилактики атеросклероза», — передает результаты исследования испанских ученых «Ридус». Отмечается, что атеросклероз является серьезным заболеванием, при котором плохой холестерин накапливается на стенках кровеносных сосудов, что приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ученые проанализировали данные 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет, проверив их концентрацию каротиноидов в крови и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Они пришли к выводу, что более высокая концентрация каротиноидов в крови связана с меньшим количеством атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, особенно у женщин.