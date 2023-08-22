В Челябинске затопило две палаты в детской больнице №1 на улице Горького, 28. Рядом с сырыми помещениями продолжают лежать дети в стационаре.
«Пострадал технический этаж, что-то протекло в палаты. Устраняем своими силами. Пока ремонт крыши не завершится, риск повторения этой проблемы сохраняется», — передает слова главврача больницы Чеслава Ведома издание «74.ру».
По данным издания, дождь затопил две палаты в отделении нефрологии детской больницы. Очевидцы им сообщили, что в стационаре находятся дети. Работы по замене кровли начались в начале августа. Подрядчик устраняет последствия.
URA.RU пыталось связаться с руководством больницы. На звонок никто не ответил.
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