22 августа 2023

В Челябинске затопило палаты в детской больнице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потоп, потолок, плесень, протечка крыши, школа
В палатах отделения нефрологии детской больницы протек потолок Фото:

В Челябинске затопило две палаты в детской больнице №1 на улице Горького, 28. Рядом с сырыми помещениями продолжают лежать дети в стационаре.

«Пострадал технический этаж, что-то протекло в палаты. Устраняем своими силами. Пока ремонт крыши не завершится, риск повторения этой проблемы сохраняется», — передает слова главврача больницы Чеслава Ведома издание «74.ру».

По данным издания, дождь затопил две палаты в отделении нефрологии детской больницы. Очевидцы им сообщили, что в стационаре находятся дети. Работы по замене кровли начались в начале августа. Подрядчик устраняет последствия.

URA.RU пыталось связаться с руководством больницы. На звонок никто не ответил.

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В Челябинске затопило две палаты в детской больнице №1 на улице Горького, 28. Рядом с сырыми помещениями продолжают лежать дети в стационаре. «Пострадал технический этаж, что-то протекло в палаты. Устраняем своими силами. Пока ремонт крыши не завершится, риск повторения этой проблемы сохраняется», — передает слова главврача больницы Чеслава Ведома издание «74.ру». По данным издания, дождь затопил две палаты в отделении нефрологии детской больницы. Очевидцы им сообщили, что в стационаре находятся дети. Работы по замене кровли начались в начале августа. Подрядчик устраняет последствия. URA.RU пыталось связаться с руководством больницы. На звонок никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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