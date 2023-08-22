Бастрыкин включился в расследование убийства темнокожего аспиранта УрФУ

23 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Прощание с Франсуа пройдет 25 августа в Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Председатель СК России Александр Бастрыкин просит отчет о расследовании убийства темнокожего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Его зарезали в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» в Екатеринбурге. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет РФ. Доклад Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Гражданин Габона Франсуа Нджелассили, который являлся аспирантом УрФУ, был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Франсуа с ножом и убил его. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Похоронят аспиранта 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.

Председатель СК России Александр Бастрыкин просит отчет о расследовании убийства темнокожего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Его зарезали в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» в Екатеринбурге. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет РФ. Доклад Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Гражданин Габона Франсуа Нджелассили, который являлся аспирантом УрФУ, был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Франсуа с ножом и убил его. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Похоронят аспиранта 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.