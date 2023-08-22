22 августа 2023

Бастрыкин включился в расследование убийства темнокожего аспиранта УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
Прощание с Франсуа пройдет 25 августа в Екатеринбурге Фото:
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В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Председатель СК России Александр Бастрыкин просит отчет о расследовании убийства темнокожего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Его зарезали в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» в Екатеринбурге.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет РФ. Доклад Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Гражданин Габона Франсуа Нджелассили, который являлся аспирантом УрФУ, был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Франсуа с ножом и убил его. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Похоронят аспиранта 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин просит отчет о расследовании убийства темнокожего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Его зарезали в ночь на 18 августа возле «Бургер Кинга» в Екатеринбурге. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства молодого человека в Свердловской области», — сообщает Следственный комитет РФ. Доклад Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Гражданин Габона Франсуа Нджелассили, который являлся аспирантом УрФУ, был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них напал на Франсуа с ножом и убил его. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Похоронят аспиранта 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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