Обвиняемого в убийстве темнокожего аспиранта УрФУ предложили отправить на СВО

24 августа 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Данил Фомин может отправиться на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Данилу Фомину, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, предложат отправиться на спецоперацию, чтобы избежать колонии. Об этом агентству URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Возможность отправиться на Украину вместо отсидки в колонии у Фомина действительно существует. Пока сложно сказать, воспользуется ли он ей, но факт остается фактом. Согласиться или отказаться участвовать в боевых действиях он сможет практически сразу после оглашения приговора. А на время следствия он продолжит находиться в СИЗО», — говорит источник. Как пояснил уголовный адвокат Игорь Маркелов, согласно закону «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО», осужденные действительно вместо колонии теперь могут поехать на спецоперацию. Для этого заключается контракт, человек получает статус добровольца и отправляется участвовать в боевых действиях. Франсуа Нджелассили убили в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. В ходе ссоры один из них нанес смертельное ранение Франсуа. По предварительным данным, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении погибшего звучали расистские оскорбления. Его похоронят 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Данилу Фомину, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, предложат отправиться на спецоперацию, чтобы избежать колонии. Об этом агентству URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Возможность отправиться на Украину вместо отсидки в колонии у Фомина действительно существует. Пока сложно сказать, воспользуется ли он ей, но факт остается фактом. Согласиться или отказаться участвовать в боевых действиях он сможет практически сразу после оглашения приговора. А на время следствия он продолжит находиться в СИЗО», — говорит источник. Как пояснил уголовный адвокат Игорь Маркелов, согласно закону «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО», осужденные действительно вместо колонии теперь могут поехать на спецоперацию. Для этого заключается контракт, человек получает статус добровольца и отправляется участвовать в боевых действиях. Франсуа Нджелассили убили в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. В ходе ссоры один из них нанес смертельное ранение Франсуа. По предварительным данным, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении погибшего звучали расистские оскорбления. Его похоронят 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.