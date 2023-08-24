В свердловском филиале ЧВК «Вагнер» выступили с обращением после крушения самолета Пригожина

В свердловском филиале ЧВК «Вагнер» призвали не вестись на провокации из-за крушения самолета Пригожина

Представитель Евгения Пригожина в регионе призвал дождаться конкретной информации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области призвал жителей региона и бойцов не вестись на провокации после крушения самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy в Тверской области. Ветеран компании с позывным «Стражник» в беседе с URA.RU отметил, что необходимо дождаться конкретной информации.

«Уважаемые жители, бойцы ЧВК „Вагнер“ Екатеринбурга и Свердловской области, большая просьба — не ведитесь на провокации, связанные с гибелью командного состава. Конкретной информации пока нет, все сидим и ждем. Не нужно порочить честь и достоинство ЧВК „Вагнер“», — отметил боец.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург.

На месте ЧП обнаружены тела всех десяти погибших. По данным Росавиации, на борту находился командный состав частной военной компании, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Последний являлся уроженцем Асбеста. Сейчас тела всех погибших направлены на генетическую экспертизу.

Всего в Санкт-Петербург направлялось два самолета Пригожина. После крушения второй лайнер приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.