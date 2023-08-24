В свердловском филиале ЧВК «Вагнер» выступили с обращением после крушения самолета Пригожина

В свердловском филиале ЧВК «Вагнер» призвали не вестись на провокации из-за крушения самолета Пригожина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, зарница, чвк вагнер
Представитель Евгения Пригожина в регионе призвал дождаться конкретной информации Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области призвал жителей региона и бойцов не вестись на провокации после крушения самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy в Тверской области. Ветеран компании с позывным «Стражник» в беседе с URA.RU отметил, что необходимо дождаться конкретной информации.

«Уважаемые жители, бойцы ЧВК „Вагнер“ Екатеринбурга и Свердловской области, большая просьба — не ведитесь на провокации, связанные с гибелью командного состава. Конкретной информации пока нет, все сидим и ждем. Не нужно порочить честь и достоинство ЧВК „Вагнер“», — отметил боец.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург.

На месте ЧП обнаружены тела всех десяти погибших. По данным Росавиации, на борту находился командный состав частной военной компании, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Последний являлся уроженцем Асбеста. Сейчас тела всех погибших направлены на генетическую экспертизу.

Всего в Санкт-Петербург направлялось два самолета Пригожина. После крушения второй лайнер приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области призвал жителей региона и бойцов не вестись на провокации после крушения самолета Евгения Пригожина Embraer Legacy в Тверской области. Ветеран компании с позывным «Стражник» в беседе с URA.RU отметил, что необходимо дождаться конкретной информации. «Уважаемые жители, бойцы ЧВК „Вагнер“ Екатеринбурга и Свердловской области, большая просьба — не ведитесь на провокации, связанные с гибелью командного состава. Конкретной информации пока нет, все сидим и ждем. Не нужно порочить честь и достоинство ЧВК „Вагнер“», — отметил боец. Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург. На месте ЧП обнаружены тела всех десяти погибших. По данным Росавиации, на борту находился командный состав частной военной компании, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Последний являлся уроженцем Асбеста. Сейчас тела всех погибших направлены на генетическую экспертизу. Всего в Санкт-Петербург направлялось два самолета Пригожина. После крушения второй лайнер приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...