Полицейские ищут мужчин, из-за которых встали трамваи в Екатеринбурге. Видео

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Орлов . Екатеринбург, трамвайные пути, трамвай
Из-за драки двух мужчин на остановке «Бажова» встали трамваи (архивное фото) Фото:

Силовики ищут двух мужчин, из-за драки которых вечером в центре Екатеринбурга встали трамваи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудники ОВД проверяют информацию о конфликте [двух мужчин в трамвае]. Силовики устанавливают личности участников и детали происшествия», — говорится в сообщении.

Мужчины ехали в трамвае №13. Один из них ударил другого, тот головой разбил окно транспорта. Из-за потасовки водителю пришлось остановить трамвай, всех пассажиров высадили.

Пострадавшего увезли в больницу. Ему разбили голову. Другой мужчина вышел на остановке «Бажова», пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Позднее движение трамваев было восстановлено.

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Силовики ищут двух мужчин, из-за драки которых вечером в центре Екатеринбурга встали трамваи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники ОВД проверяют информацию о конфликте [двух мужчин в трамвае]. Силовики устанавливают личности участников и детали происшествия», — говорится в сообщении. Мужчины ехали в трамвае №13. Один из них ударил другого, тот головой разбил окно транспорта. Из-за потасовки водителю пришлось остановить трамвай, всех пассажиров высадили. Пострадавшего увезли в больницу. Ему разбили голову. Другой мужчина вышел на остановке «Бажова», пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Позднее движение трамваев было восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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