Силовики ищут двух мужчин, из-за драки которых вечером в центре Екатеринбурга встали трамваи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Сотрудники ОВД проверяют информацию о конфликте [двух мужчин в трамвае]. Силовики устанавливают личности участников и детали происшествия», — говорится в сообщении.
Мужчины ехали в трамвае №13. Один из них ударил другого, тот головой разбил окно транспорта. Из-за потасовки водителю пришлось остановить трамвай, всех пассажиров высадили.
Пострадавшего увезли в больницу. Ему разбили голову. Другой мужчина вышел на остановке «Бажова», пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Позднее движение трамваев было восстановлено.
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