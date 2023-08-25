В Екатеринбурге на прощание с убитым темнокожим аспирантом пришли десятки людей

В Екатеринбурге попрощались с Франсуа Нджелассили Илья Московец @ URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге 25 августа прошла церемония прощания с убитым аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. На нее пришли не только родственники, но и коллеги, друзья и другие неравнодушные люди. На месте присутствовал корреспондент URA.RU.

«Мой брат был красавчик, элегантный человек. Всегда дружил со всеми, защищал всех, русские это были или нет. Все его любили, креативный был человек, никому он не причинял боли», — сказала сестра погибшего.

«Он всегда излучал добро, улыбка всегда была на его устах. Этот человек девять лет отучился в нашем вузе, прошел все этапы от бакалавриата до аспирантуры. И Все эти годы он был душой африканского землячества, защищал интересы африканских студентов на любом уровне», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Есть вещи, в которые трудно поверить, которые трудно понять… [Франсуа был] человек умный, талантливый, яркий, активный. Настоящий друг во всех смыслах, надежда своей страны, своего университета. Мне повезло чуть больше, чем остальным, знать Франсуа… Это был действительно замечательный человек», — заключил проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин.

Франсуа Нджелассили убили в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. В ходе ссоры один из них нанес смертельное ранение Франсуа. По предварительным данным, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении погибшего звучали расистские оскорбления. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Церемония прощания с Франсуа Нджелассили Илья Московец @ URA.RU