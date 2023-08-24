Напротив здания правительства Челябинской области нашли труп мужчины

В Челябинске у дома №34 по улице Цвиллинга, находящегося напротив здания правительства региона, нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина упал с высоты.
«Труп обнаружили на козырьке одного из подъездов многоэтажки. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с высоты», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, личность погибшего удалось установить. Им оказался 41-летний мужчина. Проводится проверка обстоятельств случившегося.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 14:27 по Уральскому времени:
«Проводится проверка. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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