24 августа 2023

Напротив здания правительства Челябинской области нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, подъезд, здание
По предварительным данным, мужчина выпал из окна Фото:

В Челябинске у дома №34 по улице Цвиллинга, находящегося напротив здания правительства региона, нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина упал с высоты.

«Труп обнаружили на козырьке одного из подъездов многоэтажки. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с высоты», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, личность погибшего удалось установить. Им оказался 41-летний мужчина. Проводится проверка обстоятельств случившегося.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 14:27 по Уральскому времени:

«Проводится проверка. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске у дома №34 по улице Цвиллинга, находящегося напротив здания правительства региона, нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина упал с высоты. «Труп обнаружили на козырьке одного из подъездов многоэтажки. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с высоты», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, личность погибшего удалось установить. Им оказался 41-летний мужчина. Проводится проверка обстоятельств случившегося. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 14:27 по Уральскому времени: «Проводится проверка. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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